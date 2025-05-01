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Тюменская область передала в зону спецоперации мобильный медпункт - РИА Новости, 01.05.2025
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
18:32 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/svo-2014599840.html
Тюменская область передала в зону спецоперации мобильный медпункт
Тюменская область передала в зону спецоперации мобильный медпункт - РИА Новости, 01.05.2025
Тюменская область передала в зону спецоперации мобильный медпункт
Одно из воинских подразделений, где служат жители Тюменской области, получило передвижной медицинский пункт на базе автомобиля "Камаз", сообщил губернатор... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T18:32:00+03:00
2025-05-01T18:32:00+03:00
надежные люди
тюменская область
александр моор
россия
сво
вооруженные силы рф
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ТЮМЕНЬ, 1 мая – РИА Новости. Одно из воинских подразделений, где служат жители Тюменской области, получило передвижной медицинский пункт на базе автомобиля "Камаз", сообщил губернатор Александр Моор. "Передали одному из подразделений в зоне СВО, в котором служат тюменцы, передвижной медицинский пункт на базе автомобиля "Камаз"… Потребность в передвижном медпункте велика не только для военнослужащих, но и для мирных жителей. Спецавтомобиль уже начал работу. Все для фронта. Победа будет за нами!" - написал Моор в своем Telegram-канале. Раньше автомобиль использовался для оказания медпомощи жителям отдаленных районов Тюменской области. После реновации автопарка власти решили передать комплекс в зону специальной военной операции. В опубликованном видеокомментарии представители подразделения отмечают, что автомобиль будет работать в прифронтовых городах, он полностью укомплектован для оказания медпомощи, есть мини-лаборатория, в основном кабинете помимо прочего оснащения, имеется кардиомонитор с дефибриллятором, комплекс для обследования ушей и так далее.
https://ria.ru/20250426/gubernator-2013631528.html
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тюменская область, александр моор, россия, сво, вооруженные силы рф
Надежные люди, Тюменская область, Александр Моор, Россия, СВО, Вооруженные силы РФ
Тюменская область передала в зону спецоперации мобильный медпункт

Бойцам СВО из Тюменской области передали передвижной медпункт на базе "Камаза"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест
Красный крест - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 1 мая – РИА Новости. Одно из воинских подразделений, где служат жители Тюменской области, получило передвижной медицинский пункт на базе автомобиля "Камаз", сообщил губернатор Александр Моор.
"Передали одному из подразделений в зоне СВО, в котором служат тюменцы, передвижной медицинский пункт на базе автомобиля "Камаз"… Потребность в передвижном медпункте велика не только для военнослужащих, но и для мирных жителей. Спецавтомобиль уже начал работу. Все для фронта. Победа будет за нами!" - написал Моор в своем Telegram-канале.
Раньше автомобиль использовался для оказания медпомощи жителям отдаленных районов Тюменской области. После реновации автопарка власти решили передать комплекс в зону специальной военной операции.
В опубликованном видеокомментарии представители подразделения отмечают, что автомобиль будет работать в прифронтовых городах, он полностью укомплектован для оказания медпомощи, есть мини-лаборатория, в основном кабинете помимо прочего оснащения, имеется кардиомонитор с дефибриллятором, комплекс для обследования ушей и так далее.
Губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в подшефный город Краснодон в ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
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Надежные людиТюменская областьАлександр МоорРоссияСВОВооруженные силы РФ
 
 
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