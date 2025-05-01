https://ria.ru/20250501/svo-2014599840.html

Тюменская область передала в зону спецоперации мобильный медпункт

Тюменская область передала в зону спецоперации мобильный медпункт - РИА Новости, 01.05.2025

Тюменская область передала в зону спецоперации мобильный медпункт

Одно из воинских подразделений, где служат жители Тюменской области, получило передвижной медицинский пункт на базе автомобиля "Камаз", сообщил губернатор... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T18:32:00+03:00

2025-05-01T18:32:00+03:00

2025-05-01T18:32:00+03:00

надежные люди

тюменская область

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россия

сво

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ТЮМЕНЬ, 1 мая – РИА Новости. Одно из воинских подразделений, где служат жители Тюменской области, получило передвижной медицинский пункт на базе автомобиля "Камаз", сообщил губернатор Александр Моор. "Передали одному из подразделений в зоне СВО, в котором служат тюменцы, передвижной медицинский пункт на базе автомобиля "Камаз"… Потребность в передвижном медпункте велика не только для военнослужащих, но и для мирных жителей. Спецавтомобиль уже начал работу. Все для фронта. Победа будет за нами!" - написал Моор в своем Telegram-канале. Раньше автомобиль использовался для оказания медпомощи жителям отдаленных районов Тюменской области. После реновации автопарка власти решили передать комплекс в зону специальной военной операции. В опубликованном видеокомментарии представители подразделения отмечают, что автомобиль будет работать в прифронтовых городах, он полностью укомплектован для оказания медпомощи, есть мини-лаборатория, в основном кабинете помимо прочего оснащения, имеется кардиомонитор с дефибриллятором, комплекс для обследования ушей и так далее.

https://ria.ru/20250426/gubernator-2013631528.html

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тюменская область, александр моор, россия, сво, вооруженные силы рф