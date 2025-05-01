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США поддерживают связь с Индией и Пакистаном, заявил Госдеп
США поддерживают связь с Индией и Пакистаном, заявил Госдеп - РИА Новости, 01.05.2025
США поддерживают связь с Индией и Пакистаном, заявил Госдеп
США остаются на связи с властями Индии и Пакистана на множестве уровней, ведя постоянные коммуникации для предотвращения эскалации, заявила официальный... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T21:51:00+03:00
2025-05-01T21:51:00+03:00
2025-05-01T21:51:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США остаются на связи с властями Индии и Пакистана на множестве уровней, ведя постоянные коммуникации для предотвращения эскалации, заявила официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс "Мы продолжаем быть на связи с (властями - ред.) обеих стран на множестве уровней", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя взаимодействие США с Индией и Пакистаном. Брюс добавила, что Вашингтон ведет постоянные коммуникации с двумя государствами для предотвращения эскалации и просит их достичь "ответственного решения".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, индия, пакистан
В мире, США, Индия, Пакистан
США поддерживают связь с Индией и Пакистаном, заявил Госдеп
Госдеп: США остаются на связи с Индией и Пакистаном для предотвращения эскалации