https://ria.ru/20250501/spetsoperatsiya-2014604368.html

Спецоперация, 1 мая: ВС России продвигаются вперед по всей линии фронта

Спецоперация, 1 мая: ВС России продвигаются вперед по всей линии фронта - РИА Новости, 01.05.2025

Спецоперация, 1 мая: ВС России продвигаются вперед по всей линии фронта

Подразделения всех группировок объединенной группировки войск (сил) продолжили продвижение в глубину обороны противника и улучшили свое тактическое положение,... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T19:09:00+03:00

2025-05-01T19:09:00+03:00

2025-05-01T21:45:00+03:00

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МОСКВА, РИА Новости. Подразделения всех группировок объединенной группировки войск (сил) продолжили продвижение в глубину обороны противника и улучшили свое тактическое положение, сообщило Минобороны РФ. По данным Минобороны РФ, противник потерял до 1375 военнослужащих на разных направлениях СВО. Так, российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям восьми бригад и одного полка ВСУ, противник потерял более 445 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. Обстрел рынка в Алешках Украина специально выбрала праздничный день для обстрела рынка в Алешках в Херсонской области, чтобы максимизировать число жертв и пострадавших, заявили в четверг в МИД РФ. Атака на Алешки - также на совести снабжающих киевский режим финансами и вооружениями, за притязаниями на восстановление Украины в границах 1991 года стоит "людоедский инстинкт истребления всего русского", но руководство в Москве этого не допустит, заявили в МИД России. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали в четверг рынок в Алешках. Заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко уточнил РИА Новости, что при обстреле рынка погиб один человек, 11 ранены. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. "Сегодняшняя преступная акция киевских головорезов - также на совести снабжающих их вооружениями и финансами западных спонсоров. Совершенно очевидно, что за тщетными и беспочвенными притязаниями киевского режима и поддерживающих его на Западе сил на так называемое восстановление Украины в границах 1991 года стоит людоедский инстинкт истребления всего русского. Разумеется, Россия никогда не допустит реализации подобного сценария", - говорится в сообщении министерства. Удар по дислокации ВСУ Массированный удар нанесен по пунктам дислокации ВСУ в городе Белицкое под Красноармейском на северо-западе подконтрольной Киеву части ДНР, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Город Белицкое расположен примерно в 12 километрах к северу от Красноармейска (украинское название Покровск). По данным на 2024 год, население города составляло 9 тысяч человек. "Двадцать восьмого апреля нанесён массированный удар по пунктам временной дислокации ВСУ, в том числе с применением ударных БПЛА "Герань" в городе Белицкое", - сообщил Лебедев. Он уточнил, что его информаторы насчитали более 20 взрывов. Был поражен штаб ВСУ, расположенный в административном здании местной шахты, где, по данным сопротивления, были ликвидированы 12 офицеров и около 15 представителей сержантского состава. Также была поражена казарма с двумя ротами личного состава, куда за день до удара прибыло пополнение, и расположение операторов БПЛА, оборудованное средствами дальней связи и пусковыми установками для беспилотников. По данным Лебедева, оставшиеся в живых военнослужащие требуют отвести силы с этого участка фронта Реалии урегулирования Администрация президента США Дональда Трампа осознает, что Владимир Зеленский пытается подорвать мирные усилия по Украине, затянуть конфликт и втянуть в него других, рассказал РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, американские коллеги осознают, что трудно не понимать тот факт, что Зеленский и его команда просто пытаются манипулировать этими мирными усилиями и стремлением администрации Трампа, и они пытаются затянуть войну. Первый зампостпреда России при ООН отметил, что украинские власти "пытаются спровоцировать остальных и хотят, чтобы они вмешались в конфликт". Трамп ранее раскритиковал заявления Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Стороны все ближе к соглашению Стороны украинского конфликта продолжают продвигаться к выработке мирного соглашения, вероятность его достижения остаётся высокой, заявил в четверг советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц. По мнению Уолтца, для установления мира необходимо желание обеих сторон прекратить боевые действия. "Обе стороны должны хотеть мира, обе стороны должны хотеть прекратить сражения. Мы считаем, что возможность соглашения всё ещё существует", - отметил он. Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий. Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом ранее подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, отмечал Песков. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что, по его мнению, Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта, но пока не удается договориться с Киевом.

https://ria.ru/20250501/mid-2014586889.html

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