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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.05.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.05.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.05.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T17:50:00+03:00
2025-05-01T17:50:00+03:00
2025-05-01T17:50:00+03:00
инфографика
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луганская народная республика
спецоперация
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запорожская область
херсонская область
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 1 мая 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения поразили 162 района скопления живой силы и техники противника, объекты инфраструктуры военных аэродромов, цеха производства беспилотных летательных аппаратов, места сосредоточения безэкипажных катеров и склады боеприпасов. Средства ПВО сбили шесть управляемых авиационных бомб JDAM и 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 662 самолета, 283 вертолета, 54 630 беспилотников, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 101 танк и другие бронемашины, 1 554 реактивные системы залпового огня, 24 350 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 34 826 единиц автомобильной техники.
украина
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
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украина, россия, луганская народная республика, спецоперация, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), инфографика
Инфографика, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Спецоперация, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 1 мая 2025 года
За прошедшие сутки российские подразделения поразили 162 района скопления живой силы и техники противника, объекты инфраструктуры военных аэродромов, цеха производства беспилотных летательных аппаратов, места сосредоточения безэкипажных катеров и склады боеприпасов. Средства ПВО сбили шесть управляемых авиационных бомб JDAM и 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 662 самолета, 283 вертолета, 54 630 беспилотников, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 101 танк и другие бронемашины, 1 554 реактивные системы залпового огня, 24 350 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 34 826 единиц автомобильной техники.