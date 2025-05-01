Рейтинг@Mail.ru
Пензенская область будет сотрудничать с Самаркандской областью Узбекистана - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пензенская область - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Пензенская область
 
14:28 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/sotrudnichestvo-2014569159.html
Пензенская область будет сотрудничать с Самаркандской областью Узбекистана
Пензенская область будет сотрудничать с Самаркандской областью Узбекистана - РИА Новости, 01.05.2025
Пензенская область будет сотрудничать с Самаркандской областью Узбекистана
Пензенская область заключила соглашение о сотрудничестве с Самаркандской областью Узбекистана в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T14:28:00+03:00
2025-05-01T14:28:00+03:00
пензенская область
экономика
самаркандская область
узбекистан
олег мельниченко
пензенская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21416/24/214162418_0:77:3283:1924_1920x0_80_0_0_439f8006b58d1af397b0a060e121340e.jpg
ПЕНЗА, 1 мая - РИА Новости. Пензенская область заключила соглашение о сотрудничестве с Самаркандской областью Узбекистана в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, сообщил губернатор российского региона Олег Мельниченко. "С хокимом (губернатор Самаркандской области - ред.) Адизом Музафаровичем Бобоевым подписали соглашение о сотрудничестве Пензенской и Самаркандской областей. Это четвертый регион Узбекистана, с которым мы официально закрепили намерения налаживать всесторонние деловые отношения. Мы нацелены развивать торговлю, реализовывать инвестпроекты, а самое важное - создавать совместные производства. У Самарканда есть интерес к компаниям "Цесис", "Моторным технологиям", "Ленкомтех", "SV-Мебель". Для сотрудничества рассматривают также "Мединж", ГК "Дамате", кондитерскую фабрику "Северянин", детский технопарк "Кванториум НЭЛ", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он отметил, что спросом в Пензенской области пользуются фрукты и сухофрукты из Самарканда, есть вариант наладить их поставки в пензенские торговые сети. "Я акцентировал внимание на удобном географическом положении пензенского региона и развитой транспортной сети, что позволяет выстраивать логистические цепочки. Также будем сотрудничать в сфере образования, молодежной политики, спорта, культуры, туризма", - добавил глава региона. Как сообщает пресс-служба Пензенской области, Мельниченко и Бобоев на площадке юбилейной выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте детально обсудили вопросы сотрудничества. "Лично для себя я открыл Пензу заново как регион с особым потенциалом в области промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения... Мы заинтересованы в кооперации с компанией "Цесис" по производству систем охраны и физической защиты, с "Моторными технологиями" в запуске и сборке моечного оборудования, "Ленкомтехом" - в производстве коммунальной и сельскохозяйственной техники. С "SV-Мебель" - в открытии фабрики по производству мебели для ориентации на внутренний и экспортный рынки", - цитирует Бобоева пресс-служба. Он отметил, что хокимият (администрация) Самаркандской области готов предоставить пензенским компаниям земельные участки с готовой инфраструктурой, а также налоговые и таможенные льготы, логистическую поддержку, помощь в подборе персонала и всестороннее сопровождение совместных проектов на всех уровнях.
самаркандская область
узбекистан
пензенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21416/24/214162418_308:0:2975:2000_1920x0_80_0_0_a2260b65db443f527d3b9fbd77ff4267.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, самаркандская область, узбекистан, олег мельниченко, пензенская область
Пензенская область, Экономика, Самаркандская область, Узбекистан, Олег Мельниченко, Пензенская область
Пензенская область будет сотрудничать с Самаркандской областью Узбекистана

Подписаны соглашения о сотрудничестве Пензенской и Самаркандской областей

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГород Пенза
Город Пенза - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Город Пенза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕНЗА, 1 мая - РИА Новости. Пензенская область заключила соглашение о сотрудничестве с Самаркандской областью Узбекистана в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, сообщил губернатор российского региона Олег Мельниченко.
«
"С хокимом (губернатор Самаркандской области - ред.) Адизом Музафаровичем Бобоевым подписали соглашение о сотрудничестве Пензенской и Самаркандской областей. Это четвертый регион Узбекистана, с которым мы официально закрепили намерения налаживать всесторонние деловые отношения. Мы нацелены развивать торговлю, реализовывать инвестпроекты, а самое важное - создавать совместные производства. У Самарканда есть интерес к компаниям "Цесис", "Моторным технологиям", "Ленкомтех", "SV-Мебель". Для сотрудничества рассматривают также "Мединж", ГК "Дамате", кондитерскую фабрику "Северянин", детский технопарк "Кванториум НЭЛ", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Он отметил, что спросом в Пензенской области пользуются фрукты и сухофрукты из Самарканда, есть вариант наладить их поставки в пензенские торговые сети.
"Я акцентировал внимание на удобном географическом положении пензенского региона и развитой транспортной сети, что позволяет выстраивать логистические цепочки. Также будем сотрудничать в сфере образования, молодежной политики, спорта, культуры, туризма", - добавил глава региона.
Как сообщает пресс-служба Пензенской области, Мельниченко и Бобоев на площадке юбилейной выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте детально обсудили вопросы сотрудничества.
"Лично для себя я открыл Пензу заново как регион с особым потенциалом в области промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения... Мы заинтересованы в кооперации с компанией "Цесис" по производству систем охраны и физической защиты, с "Моторными технологиями" в запуске и сборке моечного оборудования, "Ленкомтехом" - в производстве коммунальной и сельскохозяйственной техники. С "SV-Мебель" - в открытии фабрики по производству мебели для ориентации на внутренний и экспортный рынки", - цитирует Бобоева пресс-служба.
Он отметил, что хокимият (администрация) Самаркандской области готов предоставить пензенским компаниям земельные участки с готовой инфраструктурой, а также налоговые и таможенные льготы, логистическую поддержку, помощь в подборе персонала и всестороннее сопровождение совместных проектов на всех уровнях.
 
Пензенская областьЭкономикаСамаркандская областьУзбекистанОлег МельниченкоПензенская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала