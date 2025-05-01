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Пензенская область будет сотрудничать с Самаркандской областью Узбекистана

Пензенская область будет сотрудничать с Самаркандской областью Узбекистана - РИА Новости, 01.05.2025

Пензенская область будет сотрудничать с Самаркандской областью Узбекистана

Пензенская область заключила соглашение о сотрудничестве с Самаркандской областью Узбекистана в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T14:28:00+03:00

2025-05-01T14:28:00+03:00

2025-05-01T14:28:00+03:00

пензенская область

экономика

самаркандская область

узбекистан

олег мельниченко

пензенская область

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ПЕНЗА, 1 мая - РИА Новости. Пензенская область заключила соглашение о сотрудничестве с Самаркандской областью Узбекистана в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, сообщил губернатор российского региона Олег Мельниченко. "С хокимом (губернатор Самаркандской области - ред.) Адизом Музафаровичем Бобоевым подписали соглашение о сотрудничестве Пензенской и Самаркандской областей. Это четвертый регион Узбекистана, с которым мы официально закрепили намерения налаживать всесторонние деловые отношения. Мы нацелены развивать торговлю, реализовывать инвестпроекты, а самое важное - создавать совместные производства. У Самарканда есть интерес к компаниям "Цесис", "Моторным технологиям", "Ленкомтех", "SV-Мебель". Для сотрудничества рассматривают также "Мединж", ГК "Дамате", кондитерскую фабрику "Северянин", детский технопарк "Кванториум НЭЛ", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он отметил, что спросом в Пензенской области пользуются фрукты и сухофрукты из Самарканда, есть вариант наладить их поставки в пензенские торговые сети. "Я акцентировал внимание на удобном географическом положении пензенского региона и развитой транспортной сети, что позволяет выстраивать логистические цепочки. Также будем сотрудничать в сфере образования, молодежной политики, спорта, культуры, туризма", - добавил глава региона. Как сообщает пресс-служба Пензенской области, Мельниченко и Бобоев на площадке юбилейной выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте детально обсудили вопросы сотрудничества. "Лично для себя я открыл Пензу заново как регион с особым потенциалом в области промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения... Мы заинтересованы в кооперации с компанией "Цесис" по производству систем охраны и физической защиты, с "Моторными технологиями" в запуске и сборке моечного оборудования, "Ленкомтехом" - в производстве коммунальной и сельскохозяйственной техники. С "SV-Мебель" - в открытии фабрики по производству мебели для ориентации на внутренний и экспортный рынки", - цитирует Бобоева пресс-служба. Он отметил, что хокимият (администрация) Самаркандской области готов предоставить пензенским компаниям земельные участки с готовой инфраструктурой, а также налоговые и таможенные льготы, логистическую поддержку, помощь в подборе персонала и всестороннее сопровождение совместных проектов на всех уровнях.

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пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, самаркандская область, узбекистан, олег мельниченко, пензенская область