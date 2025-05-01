Рейтинг@Mail.ru
Соглашение между Украиной и США возмутило французов - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:05 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/soglashenie-2014624147.html
Соглашение между Украиной и США возмутило французов
Соглашение между Украиной и США возмутило французов - РИА Новости, 01.05.2025
Соглашение между Украиной и США возмутило французов
Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают подписанное сегодня соглашение между США и Украиной об украинских редкоземельных ресурсах. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T23:05:00+03:00
2025-05-01T23:05:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
дональд трамп
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000492505_0:234:3000:1922_1920x0_80_0_0_06766f97784b5e4e55962160e332d79f.jpg
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают подписанное сегодня соглашение между США и Украиной об украинских редкоземельных ресурсах."Оставим Украину выпутываться из всего этого с американцами, и пусть Киев возместит средства, полученные от Европы. О том, чтобы Украина вступила в Европу, больше не может быть и речи", — написал один из комментаторов."Дело сделано, Франции не вернется ни копейки от денег, отправленных на Украину; ни крошки с чужого стола не достанется французским компаниям на восстановление страны", — возмущается другой."Зеленский прекрасно справился. Он уже уступил существенную часть сельскохозяйственных земель американцам, а теперь еще и редкоземельные металлы. Сегодня он возглавляет страну, которая больше, по сути, не принадлежит украинцам и погрязла в долгах на несколько поколений вперед. Браво, маэстро!" — поделился мнением еще один из пользователей."Европу опять обвели вокруг пальца… ее союзник США. То, что нами руководят некомпетентные политики без стратегического видения, не способные проанализировать наши интересы, просто несовместимо с текущей обстановкой. Положение становится ультракритичным для нашей общей судьбы", — заключил читатель.Накануне Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах. В рамках соглашения создается двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила вице-премьер Юлия Свириденко, сделка предполагает, что оба государства будут иметь равные права. Доходы инвестиционного фонда не будут распределяться в течение десяти лет.По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, соглашение Украины с США бессрочное и будет иметь преимущество перед законами республики.Подписание ресурсной сделки планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Владимир Зеленский устроил перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Президент Дональд Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В результате Зеленского фактически выгнали из Белого дома.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250501/rada-2014566639.html
https://ria.ru/20250501/soglashenie-2014573426.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000492505_189:0:2856:2000_1920x0_80_0_0_ebf3cf3d977ec171b25dc273d9e59d76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины

Соглашение между Украиной и США возмутило французов

© AP Photo / Efrem LukatskyДобыча ильменита в карьере в Кировоградской области
Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают подписанное сегодня соглашение между США и Украиной об украинских редкоземельных ресурсах.
"Оставим Украину выпутываться из всего этого с американцами, и пусть Киев возместит средства, полученные от Европы. О том, чтобы Украина вступила в Европу, больше не может быть и речи", — написал один из комментаторов.
Добыча ильменита в Кировоградской области - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Соглашение с США по недрам будет иметь приоритет перед украинскими законами
Вчера, 13:53
"Дело сделано, Франции не вернется ни копейки от денег, отправленных на Украину; ни крошки с чужого стола не достанется французским компаниям на восстановление страны", — возмущается другой.
"Зеленский прекрасно справился. Он уже уступил существенную часть сельскохозяйственных земель американцам, а теперь еще и редкоземельные металлы. Сегодня он возглавляет страну, которая больше, по сути, не принадлежит украинцам и погрязла в долгах на несколько поколений вперед. Браво, маэстро!" — поделился мнением еще один из пользователей.
"Европу опять обвели вокруг пальца… ее союзник США. То, что нами руководят некомпетентные политики без стратегического видения, не способные проанализировать наши интересы, просто несовместимо с текущей обстановкой. Положение становится ультракритичным для нашей общей судьбы", — заключил читатель.
Накануне Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах. В рамках соглашения создается двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила вице-премьер Юлия Свириденко, сделка предполагает, что оба государства будут иметь равные права. Доходы инвестиционного фонда не будут распределяться в течение десяти лет.
По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, соглашение Украины с США бессрочное и будет иметь преимущество перед законами республики.
Подписание ресурсной сделки планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Владимир Зеленский устроил перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Президент Дональд Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В результате Зеленского фактически выгнали из Белого дома.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Пушков назвал соглашение США и Украины по недрам шагом к колонизации
Вчера, 15:29
 
В миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала