Соглашение между Украиной и США возмутило французов
© AP Photo / Efrem LukatskyДобыча ильменита в карьере в Кировоградской области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают подписанное сегодня соглашение между США и Украиной об украинских редкоземельных ресурсах.
"Дело сделано, Франции не вернется ни копейки от денег, отправленных на Украину; ни крошки с чужого стола не достанется французским компаниям на восстановление страны", — возмущается другой.
"Зеленский прекрасно справился. Он уже уступил существенную часть сельскохозяйственных земель американцам, а теперь еще и редкоземельные металлы. Сегодня он возглавляет страну, которая больше, по сути, не принадлежит украинцам и погрязла в долгах на несколько поколений вперед. Браво, маэстро!" — поделился мнением еще один из пользователей.
"Европу опять обвели вокруг пальца… ее союзник США. То, что нами руководят некомпетентные политики без стратегического видения, не способные проанализировать наши интересы, просто несовместимо с текущей обстановкой. Положение становится ультракритичным для нашей общей судьбы", — заключил читатель.
Накануне Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах. В рамках соглашения создается двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила вице-премьер Юлия Свириденко, сделка предполагает, что оба государства будут иметь равные права. Доходы инвестиционного фонда не будут распределяться в течение десяти лет.
По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, соглашение Украины с США бессрочное и будет иметь преимущество перед законами республики.
Подписание ресурсной сделки планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Владимир Зеленский устроил перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Президент Дональд Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В результате Зеленского фактически выгнали из Белого дома.
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