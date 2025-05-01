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Глава Минфина США назвал соглашение с Украиной полноценным партнерством
Глава Минфина США назвал соглашение с Украиной полноценным партнерством - РИА Новости, 01.05.2025
Глава Минфина США назвал соглашение с Украиной полноценным партнерством
Подписанное соглашение с Украиной охватывает ключевые сферы экономики и представляет собой полноформатное партнёрство, заявил министр финансов США Скотт Бессент РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T17:45:00+03:00
2025-05-01T17:45:00+03:00
2025-05-01T17:45:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Подписанное соглашение с Украиной охватывает ключевые сферы экономики и представляет собой полноформатное партнёрство, заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox News, подчеркнув, что экономическая безопасность является частью национальной. "Экономическая безопасность — это национальная безопасность. А данное соглашение представляет собой полноценное экономическое партнёрство", - сказал Бессент.Он отметил, что сотрудничество не ограничивается критически важными минералами. "Это не просто редкоземельные элементы - это инфраструктура и энергетика. Здесь есть возможность для выигрыша обеих сторон", - добавил американский министр. Ранее Белый дом и минфин подчеркивали, что новая структура партнёрства направлена на поддержку восстановления Украины и одновременно создаёт экономические преимущества для США, в том числе за счёт доступа к ресурсам и совместных инвестиционных проектов. Минфин США ранее сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку по природным ресурсам. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. При этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины. Текст должен быть ратифицирован Верховной радой.
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Украина, США, Скотт Бессент, Верховная Рада Украины, Министерство финансов США, В мире
Глава Минфина США назвал соглашение с Украиной полноценным партнерством
Глава Минфина США Бессент: соглашение с Украиной это полноформатное партнерство