https://ria.ru/20250501/soglashenie-2014591815.html

Глава Минфина США назвал соглашение с Украиной полноценным партнерством

Глава Минфина США назвал соглашение с Украиной полноценным партнерством - РИА Новости, 01.05.2025

Глава Минфина США назвал соглашение с Украиной полноценным партнерством

Подписанное соглашение с Украиной охватывает ключевые сферы экономики и представляет собой полноформатное партнёрство, заявил министр финансов США Скотт Бессент РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T17:45:00+03:00

2025-05-01T17:45:00+03:00

2025-05-01T17:45:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Подписанное соглашение с Украиной охватывает ключевые сферы экономики и представляет собой полноформатное партнёрство, заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox News, подчеркнув, что экономическая безопасность является частью национальной. "Экономическая безопасность — это национальная безопасность. А данное соглашение представляет собой полноценное экономическое партнёрство", - сказал Бессент.Он отметил, что сотрудничество не ограничивается критически важными минералами. "Это не просто редкоземельные элементы - это инфраструктура и энергетика. Здесь есть возможность для выигрыша обеих сторон", - добавил американский министр. Ранее Белый дом и минфин подчеркивали, что новая структура партнёрства направлена на поддержку восстановления Украины и одновременно создаёт экономические преимущества для США, в том числе за счёт доступа к ресурсам и совместных инвестиционных проектов. Минфин США ранее сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку по природным ресурсам. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. При этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины. Текст должен быть ратифицирован Верховной радой.

https://ria.ru/20250501/sdelka-2014588405.html

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украина, сша, скотт бессент, верховная рада украины, министерство финансов сша, в мире