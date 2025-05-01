https://ria.ru/20250501/soglashenie-2014590861.html

Соглашение между Украиной и США вызвало негодование в Германии

Соглашение между Украиной и США вызвало негодование в Германии - РИА Новости, 01.05.2025

Соглашение между Украиной и США вызвало негодование в Германии

Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают подписанное накануне соглашение Вашингтона и Киева об украинских редкоземельных ресурсах. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T17:37:00+03:00

2025-05-01T17:37:00+03:00

2025-05-01T17:37:00+03:00

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владимир зеленский

дональд трамп

верховная рада украины

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают подписанное накануне соглашение Вашингтона и Киева об украинских редкоземельных ресурсах."А мы за многомиллиардную помощь и за то, что приняли украинских беженцев и давали им пособия, получим, возможно, теплое рукопожатие. Спасибо всем ответственным!" — написал один из комментаторов."Германия платит миллиарды. Дональд заключает сделку. Просчитались, но где?" — возмущается другой."И кого волнуют немецкие инвестиции, как гуманитарные, так и военные, которые наши налогоплательщики вложили в Украину? <…> Сверхбогатая Германия разбрасывается своими богатствами без каких-либо условий! Но любой колодец, каким бы полноводным он ни был, может иссохнуть, и наши политики занимаются осушением экономической мощи страны", — заключил читатель.Минфин США ранее заявил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах. В рамках соглашения создается двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила вице-премьер Юлия Свириденко, сделка предполагает, что оба государства будут иметь равные права. Доходы инвестиционного фонда не будут распределяться в течение десяти лет.По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, соглашение Украины с США бессрочное и будет иметь преимущество перед законами республики.Подписание ресурсной сделки планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Владимир Зеленский устроил перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Президент Дональд Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В результате Зеленского фактически выгнали из Белого дома.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250501/resursy-2014586159.html

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в мире, украина, сша, германия, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины