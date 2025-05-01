https://ria.ru/20250501/sever-2014560514.html

"Север" нанес огневое поражение бригадам ВСУ в двух областях

"Север" нанес огневое поражение бригадам ВСУ в двух областях - РИА Новости, 01.05.2025

"Север" нанес огневое поражение бригадам ВСУ в двух областях

ВСУ за минувшие сутки потеряли до 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T12:26:00+03:00

2025-05-01T12:26:00+03:00

2025-05-01T12:33:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки потеряли до 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники танковой, трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Юнаковка, Садки, Могрица, Малая Рыбица, Миропольское, Угроеды Сумской области и Избицкое Харьковской области. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

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Варвара Скокшина

россия, харьковская область, вооруженные силы украины