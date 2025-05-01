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"Север" нанес огневое поражение бригадам ВСУ в двух областях
"Север" нанес огневое поражение бригадам ВСУ в двух областях - РИА Новости, 01.05.2025
"Север" нанес огневое поражение бригадам ВСУ в двух областях
ВСУ за минувшие сутки потеряли до 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T12:26:00+03:00
2025-05-01T12:26:00+03:00
2025-05-01T12:33:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки потеряли до 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники танковой, трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Юнаковка, Садки, Могрица, Малая Рыбица, Миропольское, Угроеды Сумской области и Избицкое Харьковской области. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
"Север" нанес огневое поражение бригадам ВСУ в двух областях
ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действия группировки "Север"