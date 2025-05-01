https://ria.ru/20250501/serbiya-2014607562.html

В Сербии протестующие предложили ввести четырехдневную рабочую неделю

В Сербии протестующие предложили ввести четырехдневную рабочую неделю - РИА Новости, 01.05.2025

В Сербии протестующие предложили ввести четырехдневную рабочую неделю

Протестующие в Сербии представители профсоюзов на совместной акции в День труда со студентами и сторонниками оппозиции предложили ввести четырехдневную рабочую... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T19:45:00+03:00

2025-05-01T19:45:00+03:00

2025-05-01T19:45:00+03:00

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БЕЛГРАД, 1 мая - РИА Новости. Протестующие в Сербии представители профсоюзов на совместной акции в День труда со студентами и сторонниками оппозиции предложили ввести четырехдневную рабочую неделю, чтобы у трудоустроенных было больше свободного времени для их семей, передает корреспондент РИА Новости. В четверг студенты, сторонники оппозиции и представители профсоюзов прошли колонной по центральной улице Краля Милана мимо администрации президента к перекрестку улиц Неманьина и Кнеза Милоша, где расположены кабмин, МИД, а также минобороны Сербии, и блокировали движение. В соцсетях они заявили, что "это шаг к радикализации, которая сделает возможными новые виды давления" на власти страны. На сцене перед входом в здание кабмина выступил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Ивица Цветанович. Он заявил, что выдвигает инициативу о введении в Сербии четырехдневной рабочей недели, потому что "работники уже не знают, когда день, а когда ночь, и должны иметь больше времени для своих семей". Другие выступающие также заявили о необходимости изменения законов "О труде" и "О забастовках" Сербии, чтобы обеспечить трудоустроенным условия для борьбы за свои права, и потребовали активизировать борьбу с коррупцией. После этого тысячи демонстрантов покинули перекресток перед правительством, движение было восстановлено. Акция была приурочена ко Дню труда и к половине года от падения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, приведшего к гибели 16 человек. В Нови-Саде в четверг граждане прошли мирным протестным шествием по центру города до здания железнодорожного вокзала в память о погибших. Европейский комиссар по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос заявила в ходе визита в Сербию во вторник, что требования властей в Брюсселе к руководству в Белграде во многом близки тому, чего требуют протестующие свыше пяти месяцев сербские студенты и сторонники оппозиции. Протестующие из-за гибели 16 человек при обрушении навеса 1 ноября на железнодорожном вокзале в Нови-Саде студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу большинства высших учебных заведений в Сербии, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц, а также освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах. Власти Сербии считают, что цель протестующих заключается в свержении правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отмечал президент Сербии Александр Вучич, в свержение нынешней власти страны за 10 лет из-за границы было вложено 3 миллиарда евро, при этом он и правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) ранее отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером - партией "Движение социалистов". Вучич заявил в апреле, что не поддерживал закон об иноагентах, потому что в случае его принятия власти в Белграде будут подвергнуты жестокому давлению руководства ЕС и глубинного государства в США.

https://ria.ru/20250501/studenty-2014580144.html

https://ria.ru/20250501/lion-2014604009.html

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в мире, сербия, брюссель, александр вучич, сербская прогрессивная партия (спп), евросоюз, белград (город)