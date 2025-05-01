https://ria.ru/20250501/sdelka-2014521343.html

Ресурсы по сделке США останутся под контролем Украины, заявила вице-премьер

Ресурсы по сделке США останутся под контролем Украины, заявила вице-премьер - РИА Новости, 01.05.2025

Ресурсы по сделке США останутся под контролем Украины, заявила вице-премьер

Сделка Украины и США по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева, заявила украинский... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T01:00:00+03:00

2025-05-01T01:00:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Сделка Украины и США по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева, заявила украинский вице-премьер Юлия Свириденко.Вице-премьер подтвердила факт подписания сделки с министром финансов США Скоттом Бессентом в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская)."Полная собственность и контроль остаются за Украиной. Все ресурсы на нашей территории и в территориальных водах принадлежат Украине. Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра остаются в украинской собственности – это закреплено соглашением", - говорится в публикации Свириденко.Минфин США ранее заявил, что США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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