https://ria.ru/20250501/rumyniya-2014612470.html

Симоньян осудила задержание корреспондента RT в Румынии

Симоньян осудила задержание корреспондента RT в Румынии - РИА Новости, 01.05.2025

Симоньян осудила задержание корреспондента RT в Румынии

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя задержание в Бухаресте журналиста телеканала RT Чея... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T20:32:00+03:00

2025-05-01T20:32:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя задержание в Бухаресте журналиста телеканала RT Чея Боуза, отметила, что демократии в Румынии с каждым днем "все больше"."Нашего журналиста Чея Боуза задержали в Румынии. Он прилетел в Бухарест освещать выборы. Как только самолет приземлился, за ним пришли шестеро полицейских. Сказали, что его хотят допросить. Демократии в Румынии все больше с каждым днем", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250501/zakharova-2014611525.html

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