Рейтинг@Mail.ru
Симоньян осудила задержание корреспондента RT в Румынии - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:32 01.05.2025 (обновлено: 20:41 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/rumyniya-2014612470.html
Симоньян осудила задержание корреспондента RT в Румынии
Симоньян осудила задержание корреспондента RT в Румынии - РИА Новости, 01.05.2025
Симоньян осудила задержание корреспондента RT в Румынии
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя задержание в Бухаресте журналиста телеканала RT Чея... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T20:32:00+03:00
2025-05-01T20:41:00+03:00
в мире
румыния
бухарест
маргарита симоньян
чей боуз
телеканал rt
миа "россия сегодня"
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584335_0:0:2467:1389_1920x0_80_0_0_dff0019c9e37ff873df4a140e9ea0ca4.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя задержание в Бухаресте журналиста телеканала RT Чея Боуза, отметила, что демократии в Румынии с каждым днем "все больше"."Нашего журналиста Чея Боуза задержали в Румынии. Он прилетел в Бухарест освещать выборы. Как только самолет приземлился, за ним пришли шестеро полицейских. Сказали, что его хотят допросить. Демократии в Румынии все больше с каждым днем", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250501/zakharova-2014611525.html
румыния
бухарест
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584335_0:0:2467:1851_1920x0_80_0_0_8b0ce5ea2cb36de500f63b0f9cc60bf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, бухарест, маргарита симоньян, чей боуз, телеканал rt, миа "россия сегодня", россия
В мире, Румыния, Бухарест, Маргарита Симоньян, Чей Боуз, Телеканал RT, МИА "Россия сегодня", Россия
Симоньян осудила задержание корреспондента RT в Румынии

Симоньян о задержании Боуза: демократии в Румынии с каждым днем "все больше"

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя задержание в Бухаресте журналиста телеканала RT Чея Боуза, отметила, что демократии в Румынии с каждым днем "все больше".
"Нашего журналиста Чея Боуза задержали в Румынии. Он прилетел в Бухарест освещать выборы. Как только самолет приземлился, за ним пришли шестеро полицейских. Сказали, что его хотят допросить. Демократии в Румынии все больше с каждым днем", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Журналист Чей Боуз - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
МИД осудил задержание в Румынии корреспондента RT
Вчера, 20:19
 
В миреРумынияБухарестМаргарита СимоньянЧей БоузТелеканал RTМИА "Россия сегодня"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала