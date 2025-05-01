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При пожаре на предприятии в Ташкенте погибли два человека - РИА Новости, 01.05.2025
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08:16 01.05.2025 (обновлено: 08:18 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/pozhar-2014540171.html
При пожаре на предприятии в Ташкенте погибли два человека
При пожаре на предприятии в Ташкенте погибли два человека - РИА Новости, 01.05.2025
При пожаре на предприятии в Ташкенте погибли два человека
Два человека погибли, еще пять получили ранения в результате пожара на предприятии в промышленной зоне в Ташкенте, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана в... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T08:16:00+03:00
2025-05-01T08:18:00+03:00
ташкент
узбекистан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТАШКЕНТ, 1 мая – РИА Новости. Два человека погибли, еще пять получили ранения в результате пожара на предприятии в промышленной зоне в Ташкенте, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана в Telegram-канале.По данным пресс-службы, 1 мая в 7.01 (5.01 мск) в дежурную часть МЧС поступило сообщение о пожаре в цехе по производству синтепона в малой промышленной зоне в Яккасарайском районе Ташкента. На место пожара прибыли 11 пожарных расчетов, огонь был локализован в 7.45 (5.45 мск), потушен в 8.09. (6.09 мск)."После тушения пожара в ходе осмотра места пожара были обнаружены тела двух граждан. Пять человек также были доставлены в больницу с ранениями", - говорится в сообщении, размещенном МЧС.В результате пожара повреждены кровля, потолок и продукция цеха на площади около 700 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стал сбой технологического процесса на производстве, проводится предварительное расследование, добавили в МЧС.
https://ria.ru/20250430/poligon-2014366511.html
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ташкент, узбекистан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Ташкент, Узбекистан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
При пожаре на предприятии в Ташкенте погибли два человека

При пожаре на предприятии в Ташкенте погибли два человека, пятеро пострадали

© Sputnik / Рамиз БахтияровАвтомобиль скорой помощи в Узбекистане
Автомобиль скорой помощи в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Автомобиль скорой помощи в Узбекистане. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 1 мая – РИА Новости. Два человека погибли, еще пять получили ранения в результате пожара на предприятии в промышленной зоне в Ташкенте, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана в Telegram-канале.
По данным пресс-службы, 1 мая в 7.01 (5.01 мск) в дежурную часть МЧС поступило сообщение о пожаре в цехе по производству синтепона в малой промышленной зоне в Яккасарайском районе Ташкента. На место пожара прибыли 11 пожарных расчетов, огонь был локализован в 7.45 (5.45 мск), потушен в 8.09. (6.09 мск).
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"После тушения пожара в ходе осмотра места пожара были обнаружены тела двух граждан. Пять человек также были доставлены в больницу с ранениями", - говорится в сообщении, размещенном МЧС.
В результате пожара повреждены кровля, потолок и продукция цеха на площади около 700 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стал сбой технологического процесса на производстве, проводится предварительное расследование, добавили в МЧС.
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ТашкентУзбекистанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В мире
 
 
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