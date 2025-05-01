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При пожаре на предприятии в Ташкенте погибли два человека

При пожаре на предприятии в Ташкенте погибли два человека - РИА Новости, 01.05.2025

При пожаре на предприятии в Ташкенте погибли два человека

Два человека погибли, еще пять получили ранения в результате пожара на предприятии в промышленной зоне в Ташкенте, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана в... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T08:16:00+03:00

2025-05-01T08:16:00+03:00

2025-05-01T08:18:00+03:00

ташкент

узбекистан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТАШКЕНТ, 1 мая – РИА Новости. Два человека погибли, еще пять получили ранения в результате пожара на предприятии в промышленной зоне в Ташкенте, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана в Telegram-канале.По данным пресс-службы, 1 мая в 7.01 (5.01 мск) в дежурную часть МЧС поступило сообщение о пожаре в цехе по производству синтепона в малой промышленной зоне в Яккасарайском районе Ташкента. На место пожара прибыли 11 пожарных расчетов, огонь был локализован в 7.45 (5.45 мск), потушен в 8.09. (6.09 мск)."После тушения пожара в ходе осмотра места пожара были обнаружены тела двух граждан. Пять человек также были доставлены в больницу с ранениями", - говорится в сообщении, размещенном МЧС.В результате пожара повреждены кровля, потолок и продукция цеха на площади около 700 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стал сбой технологического процесса на производстве, проводится предварительное расследование, добавили в МЧС.

https://ria.ru/20250430/poligon-2014366511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ташкент, узбекистан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире