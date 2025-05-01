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Руденя поздравил жителя Верхневолжья с присвоением звания "Герой Труда РФ" - РИА Новости, 01.05.2025
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
17:27 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/pozdravlenie-2014589866.html
Руденя поздравил жителя Верхневолжья с присвоением звания "Герой Труда РФ"
Руденя поздравил жителя Верхневолжья с присвоением звания "Герой Труда РФ" - РИА Новости, 01.05.2025
Руденя поздравил жителя Верхневолжья с присвоением звания "Герой Труда РФ"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил слесаря-электромонтажника третьего разряда ОАО "Тверской вагоностроительный завод" Вячеслава Зинцова с... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T17:27:00+03:00
2025-05-01T17:27:00+03:00
тверская область
общество
игорь руденя
тверской вагоностроительный завод
россия
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил слесаря-электромонтажника третьего разряда ОАО "Тверской вагоностроительный завод" Вячеслава Зинцова с присвоением ему звания "Герой Труда РФ", сообщает пресс-служба регионального правительства. Ранее на сайте президента России был опубликован указ "О награждении государственными наградами Российской Федерации". В нем говорилось, что Зинцову присваивается звание "Герой Труда РФ". По словам губернатора, в современной истории Зинцов стал первым жителем Тверской области, удостоенным главой государства этой высшей степени отличия за особые трудовые заслуги перед нашей страной. "Являясь представителем трудовой династии вагоностроителей, Вы более полувека каждый день работаете с полной отдачей и добиваетесь высоких производственных результатов, вносите вклад в развитие родного предприятия и всего отечественного транспортного машиностроения. Заслуживает большого уважения, что, достигнув вершин в своей профессии, Вы передаете знания и навыки молодым специалистам, закладываете надежную основу для дальнейшего укрепления Тверским вагоностроительным заводом лидерских позиций и решения самых сложных государственных задач", — приводит пресс-служба слова Рудени. Отмечается, что весь трудовой путь Зинцова связан с работой на Тверском вагоностроительном заводе. "Вячеслава Николаевич – из династии вагоностроителей: на заводе работали его родители. Сейчас здесь также трудится его сын", — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, за многолетний и безупречный труд, образцовое выполнение своих должностных обязанностей Зинцову присвоено почетное звание "Ветеран труда открытого акционерного общества "Тверской вагоностроительный завод", его портрет неоднократно размещался на Доске Почета Аллеи трудовой славы завода.
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общество, игорь руденя, тверской вагоностроительный завод, россия
Тверская область, Общество, Игорь Руденя, Тверской вагоностроительный завод, Россия
Руденя поздравил жителя Верхневолжья с присвоением звания "Герой Труда РФ"

Руденя поздравил жителя региона Зинцова с присвоением звания "Герой Труда РФ"

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиСлесарь-электромонтажник 3 разряда ОАО "Тверской вагоностроительный завод" Вячеслав Зинцов
Слесарь-электромонтажник 3 разряда ОАО Тверской вагоностроительный завод Вячеслав Зинцов - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Слесарь-электромонтажник 3 разряда ОАО "Тверской вагоностроительный завод" Вячеслав Зинцов
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил слесаря-электромонтажника третьего разряда ОАО "Тверской вагоностроительный завод" Вячеслава Зинцова с присвоением ему звания "Герой Труда РФ", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ранее на сайте президента России был опубликован указ "О награждении государственными наградами Российской Федерации". В нем говорилось, что Зинцову присваивается звание "Герой Труда РФ".
По словам губернатора, в современной истории Зинцов стал первым жителем Тверской области, удостоенным главой государства этой высшей степени отличия за особые трудовые заслуги перед нашей страной.
«
"Являясь представителем трудовой династии вагоностроителей, Вы более полувека каждый день работаете с полной отдачей и добиваетесь высоких производственных результатов, вносите вклад в развитие родного предприятия и всего отечественного транспортного машиностроения. Заслуживает большого уважения, что, достигнув вершин в своей профессии, Вы передаете знания и навыки молодым специалистам, закладываете надежную основу для дальнейшего укрепления Тверским вагоностроительным заводом лидерских позиций и решения самых сложных государственных задач", — приводит пресс-служба слова Рудени.
Отмечается, что весь трудовой путь Зинцова связан с работой на Тверском вагоностроительном заводе.
"Вячеслава Николаевич – из династии вагоностроителей: на заводе работали его родители. Сейчас здесь также трудится его сын", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, за многолетний и безупречный труд, образцовое выполнение своих должностных обязанностей Зинцову присвоено почетное звание "Ветеран труда открытого акционерного общества "Тверской вагоностроительный завод", его портрет неоднократно размещался на Доске Почета Аллеи трудовой славы завода.
 
Тверская областьОбществоИгорь РуденяТверской вагоностроительный заводРоссия
 
 
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