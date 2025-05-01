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Польская армия закупит несколько тысяч противотанковых снарядов - РИА Новости, 01.05.2025
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11:46 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/polsha-2014557700.html
Польская армия закупит несколько тысяч противотанковых снарядов
Польская армия закупит несколько тысяч противотанковых снарядов - РИА Новости, 01.05.2025
Польская армия закупит несколько тысяч противотанковых снарядов
Польская армия закупает несколько тысяч противотанковых снарядов за 64 миллиона долларов, сообщает компания-производитель MESKO. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T11:46:00+03:00
2025-05-01T11:46:00+03:00
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польша
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ВАРШАВА, 1 мая – РИА Новости. Польская армия закупает несколько тысяч противотанковых снарядов за 64 миллиона долларов, сообщает компания-производитель MESKO. "MESKO S.A. - компания, входящая в состав Польской группы вооружений, – подписала контракт с Агентством вооружения на поставку нескольких тысяч единиц боеприпасов среднего калибра (30 мм) для Вооруженных сил Польши", - говорится в сообщении. Производитель уточняет, что контракт с Агентством по вооружению включает производство и поставку 30-миллиметровых боеприпасов двух типов: многоцелевой трассирующий снаряд с самоликвидатором MP-T/SD и подкалиберный трассирующий снаряд с вольфрамовым сердечником, с оперением APFSDS-T. "В 2026-2028 годах MESKO поставит польской армии несколько тысяч снарядов обоих типов. Стоимость контракта составляет около 240 миллионов злотых", - говорится в сообщении. Отмечается, что данные снаряды предназначены для поражения бронированных целей на расстоянии до 4000 метров.
https://ria.ru/20240818/polsha-1966938835.html
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в мире, польша
В мире, Польша
Польская армия закупит несколько тысяч противотанковых снарядов

Польша закупит несколько тысяч противотанковых снарядов за 64 миллиона долларов

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja ZmechanizowanaПольские военные
Польские военные - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana
Польские военные. Архивное фото
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ВАРШАВА, 1 мая – РИА Новости. Польская армия закупает несколько тысяч противотанковых снарядов за 64 миллиона долларов, сообщает компания-производитель MESKO.
«
"MESKO S.A. - компания, входящая в состав Польской группы вооружений, – подписала контракт с Агентством вооружения на поставку нескольких тысяч единиц боеприпасов среднего калибра (30 мм) для Вооруженных сил Польши", - говорится в сообщении.
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Производитель уточняет, что контракт с Агентством по вооружению включает производство и поставку 30-миллиметровых боеприпасов двух типов: многоцелевой трассирующий снаряд с самоликвидатором MP-T/SD и подкалиберный трассирующий снаряд с вольфрамовым сердечником, с оперением APFSDS-T.
«
"В 2026-2028 годах MESKO поставит польской армии несколько тысяч снарядов обоих типов. Стоимость контракта составляет около 240 миллионов злотых", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данные снаряды предназначены для поражения бронированных целей на расстоянии до 4000 метров.
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