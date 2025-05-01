Польская армия закупит несколько тысяч противотанковых снарядов
Польша закупит несколько тысяч противотанковых снарядов за 64 миллиона долларов
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja ZmechanizowanaПольские военные
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana
Польские военные. Архивное фото
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ВАРШАВА, 1 мая – РИА Новости. Польская армия закупает несколько тысяч противотанковых снарядов за 64 миллиона долларов, сообщает компания-производитель MESKO.
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"MESKO S.A. - компания, входящая в состав Польской группы вооружений, – подписала контракт с Агентством вооружения на поставку нескольких тысяч единиц боеприпасов среднего калибра (30 мм) для Вооруженных сил Польши", - говорится в сообщении.
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Производитель уточняет, что контракт с Агентством по вооружению включает производство и поставку 30-миллиметровых боеприпасов двух типов: многоцелевой трассирующий снаряд с самоликвидатором MP-T/SD и подкалиберный трассирующий снаряд с вольфрамовым сердечником, с оперением APFSDS-T.
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"В 2026-2028 годах MESKO поставит польской армии несколько тысяч снарядов обоих типов. Стоимость контракта составляет около 240 миллионов злотых", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данные снаряды предназначены для поражения бронированных целей на расстоянии до 4000 метров.
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