https://ria.ru/20250501/polsha-2014557700.html

Польская армия закупит несколько тысяч противотанковых снарядов

Польская армия закупит несколько тысяч противотанковых снарядов - РИА Новости, 01.05.2025

Польская армия закупит несколько тысяч противотанковых снарядов

Польская армия закупает несколько тысяч противотанковых снарядов за 64 миллиона долларов, сообщает компания-производитель MESKO. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T11:46:00+03:00

2025-05-01T11:46:00+03:00

2025-05-01T11:46:00+03:00

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ВАРШАВА, 1 мая – РИА Новости. Польская армия закупает несколько тысяч противотанковых снарядов за 64 миллиона долларов, сообщает компания-производитель MESKO. "MESKO S.A. - компания, входящая в состав Польской группы вооружений, – подписала контракт с Агентством вооружения на поставку нескольких тысяч единиц боеприпасов среднего калибра (30 мм) для Вооруженных сил Польши", - говорится в сообщении. Производитель уточняет, что контракт с Агентством по вооружению включает производство и поставку 30-миллиметровых боеприпасов двух типов: многоцелевой трассирующий снаряд с самоликвидатором MP-T/SD и подкалиберный трассирующий снаряд с вольфрамовым сердечником, с оперением APFSDS-T. "В 2026-2028 годах MESKO поставит польской армии несколько тысяч снарядов обоих типов. Стоимость контракта составляет около 240 миллионов злотых", - говорится в сообщении. Отмечается, что данные снаряды предназначены для поражения бронированных целей на расстоянии до 4000 метров.

https://ria.ru/20240818/polsha-1966938835.html

https://ria.ru/20250326/polsha-2007372053.html

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в мире, польша