https://ria.ru/20250501/pogoda-2014604761.html

Московским водителям посоветовали не выезжать в город на летней резине

Московским водителям посоветовали не выезжать в город на летней резине - РИА Новости, 01.05.2025

Московским водителям посоветовали не выезжать в город на летней резине

Дептранс Москвы советует жителям столицы не выезжать на летней резине в город или использовать городской транспорт из-за плохой погоды. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T19:10:00+03:00

2025-05-01T19:10:00+03:00

2025-05-01T19:16:00+03:00

общество

москва

центр организации дорожного движения (цодд)

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Дептранс Москвы советует жителям столицы не выезжать на летней резине в город или использовать городской транспорт из-за плохой погоды. "ЦОДД: Синоптики прогнозируют снег с дождем — не выезжайте на летней резине или используйте городской транспорт", - говорится в Telegram-канале ведомства. По прогнозам синоптиков, в четверг вечером и в пятницу утром в Москве ожидаются снег, дождь и сильный ветер до 15 метров в секунду. "За ситуацией на дороге круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД", - добавляет ведомство.

https://ria.ru/20250430/tishkovets-2014240770.html

москва

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Снегопад на Новорижском шоссе Дептранс Москвы советует жителям столицы не выезжать на летней резине в город или использовать городской транспорт из-за плохой погоды. Кадры РИА Новости снегопада на Новорижском шоссе. 2025-05-01T19:10 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, центр организации дорожного движения (цодд), департамент транспорта г. москвы