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Московским водителям посоветовали не выезжать в город на летней резине
Московским водителям посоветовали не выезжать в город на летней резине - РИА Новости, 01.05.2025
Московским водителям посоветовали не выезжать в город на летней резине
Дептранс Москвы советует жителям столицы не выезжать на летней резине в город или использовать городской транспорт из-за плохой погоды. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T19:10:00+03:00
2025-05-01T19:10:00+03:00
2025-05-01T19:16:00+03:00
общество
москва
центр организации дорожного движения (цодд)
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Дептранс Москвы советует жителям столицы не выезжать на летней резине в город или использовать городской транспорт из-за плохой погоды. "ЦОДД: Синоптики прогнозируют снег с дождем — не выезжайте на летней резине или используйте городской транспорт", - говорится в Telegram-канале ведомства. По прогнозам синоптиков, в четверг вечером и в пятницу утром в Москве ожидаются снег, дождь и сильный ветер до 15 метров в секунду. "За ситуацией на дороге круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД", - добавляет ведомство.
https://ria.ru/20250430/tishkovets-2014240770.html
москва
РИА Новости
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Снегопад на Новорижском шоссе
Дептранс Москвы советует жителям столицы не выезжать на летней резине в город или использовать городской транспорт из-за плохой погоды.
Кадры РИА Новости снегопада на Новорижском шоссе.
2025-05-01T19:10
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РИА Новости
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общество, москва, центр организации дорожного движения (цодд), департамент транспорта г. москвы
Общество, Москва, Центр организации дорожного движения (ЦОДД), Департамент транспорта г. Москвы
Московским водителям посоветовали не выезжать в город на летней резине
Дептранс порекомендовал москвичам не ездить на летней резине из-за плохой погоды