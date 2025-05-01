Рейтинг@Mail.ru
Московским водителям посоветовали не выезжать в город на летней резине - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:10 01.05.2025 (обновлено: 19:16 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/pogoda-2014604761.html
Московским водителям посоветовали не выезжать в город на летней резине
Московским водителям посоветовали не выезжать в город на летней резине - РИА Новости, 01.05.2025
Московским водителям посоветовали не выезжать в город на летней резине
Дептранс Москвы советует жителям столицы не выезжать на летней резине в город или использовать городской транспорт из-за плохой погоды. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T19:10:00+03:00
2025-05-01T19:16:00+03:00
общество
москва
центр организации дорожного движения (цодд)
департамент транспорта г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/01/2014599174_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d776dd9497febd59eaadf16c061e551.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Дептранс Москвы советует жителям столицы не выезжать на летней резине в город или использовать городской транспорт из-за плохой погоды. "ЦОДД: Синоптики прогнозируют снег с дождем — не выезжайте на летней резине или используйте городской транспорт", - говорится в Telegram-канале ведомства. По прогнозам синоптиков, в четверг вечером и в пятницу утром в Москве ожидаются снег, дождь и сильный ветер до 15 метров в секунду. "За ситуацией на дороге круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД", - добавляет ведомство.
https://ria.ru/20250430/tishkovets-2014240770.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Снегопад на Новорижском шоссе
Дептранс Москвы советует жителям столицы не выезжать на летней резине в город или использовать городской транспорт из-за плохой погоды. Кадры РИА Новости снегопада на Новорижском шоссе.
2025-05-01T19:10
true
PT0M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/01/2014599174_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_39a28355a5a792379e84045fc1a63e94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, центр организации дорожного движения (цодд), департамент транспорта г. москвы
Общество, Москва, Центр организации дорожного движения (ЦОДД), Департамент транспорта г. Москвы
Московским водителям посоветовали не выезжать в город на летней резине

Дептранс порекомендовал москвичам не ездить на летней резине из-за плохой погоды

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Дептранс Москвы советует жителям столицы не выезжать на летней резине в город или использовать городской транспорт из-за плохой погоды.
«
"ЦОДД: Синоптики прогнозируют снег с дождем — не выезжайте на летней резине или используйте городской транспорт", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По прогнозам синоптиков, в четверг вечером и в пятницу утром в Москве ожидаются снег, дождь и сильный ветер до 15 метров в секунду.
"За ситуацией на дороге круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД", - добавляет ведомство.
Девушка во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Тишковец спрогнозировал выпадение половины нормы осадков в Москве 1 и 2 мая
30 апреля, 07:54
 
ОбществоМоскваЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)Департамент транспорта г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала