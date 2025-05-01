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СМИ назвали причину отсрочки переговоров между США и Ираном
СМИ назвали причину отсрочки переговоров между США и Ираном - РИА Новости, 01.05.2025
СМИ назвали причину отсрочки переговоров между США и Ираном
Четвертый раунд переговоров между Ираном и США в Риме отложен, отсрочка вызвана стремлением США изменить согласованный курс переговоров, сообщил в четверг... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T18:26:00+03:00
2025-05-01T18:26:00+03:00
2025-05-01T18:26:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Четвертый раунд переговоров между Ираном и США в Риме отложен, отсрочка вызвана стремлением США изменить согласованный курс переговоров, сообщил в четверг телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на осведомленные иранские источники. "Четвертый раунд непрямых переговоров между США и Ираном в Риме отложен… Отсрочка связана со стремлением Вашингтона изменить общие рамки переговорного процесса, которые были согласованы заранее", - сообщили источники. По их данным, отложена также запланированная на пятницу встреча Ирана с европейскими переговорщиками. Ранее в четверг издание Axios сообщило со ссылкой на три осведомленных источника, что намеченный на субботу четвёртый раунд переговоров между США и Ираном, который должен был пройти в Риме, вероятно, будет отложен до следующей недели. По данным издания, в связи с этим может быть также перенесена встреча Ирана с представителями стран "евротройки" (Великобритания, Франция и Германия), запланированная на пятницу в Риме. Причины возможного переноса в публикации издания не уточняются.
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в мире, иран, сша, рим, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, Иран, США, Рим, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
СМИ назвали причину отсрочки переговоров между США и Ираном
Переговоры между Ираном и США отложили из-за позиции американцев