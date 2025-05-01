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Тысячи манифестантов вышли на демонстрацию в Париже

Тысячи манифестантов вышли на демонстрацию в Париже - РИА Новости, 01.05.2025

Тысячи манифестантов вышли на демонстрацию в Париже

Традиционная первомайская манифестация проходит в Париже в четверг, в ней участвуют тысячи человек, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T17:40:00+03:00

2025-05-01T17:40:00+03:00

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ПАРИЖ, 1 мая – РИА Новости. Традиционная первомайская манифестация проходит в Париже в четверг, в ней участвуют тысячи человек, передает корреспондент РИА Новости. Колонна демонстрантов пройдет маршрутом в несколько километров от площади Италии до площади Нации. На манифестацию вышли и участники движения желтых жилетов. Они жгут файеры и держат различные плакаты. На одном из них написано "Пусть за ваши войны платят миллиардеры, а не наши бабушки". Некоторые демонстранты также выражают недовольство президентом Франции Эммануэлем Макроном. "Макрон, я ненавижу тебя всем сердцем", - написано черными буквами на мягкой игрушке в виде сердца, которую держит один из участников акции. В толпе наблюдается усиленное присутствие правоохранителей в полной экипировке с дубинками и щитами. Ранее префект полиции Парижа Лоран Нуньес заявил, что до 1,5 тысячи человек могут присоединиться к беспорядкам во французской столице в День Труда. На этом фоне более двух тысяч правоохранителей будут задействованы для обеспечения безопасности в городе.

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Задержания на первомайской демонстрации в Париже Французские правоохранители приступили к задержаниям на первомайской демонстрации в Париже, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудники жандармерии и национальной полиции следят за порядком на манифестации в полной экипировке с дубинками и щитами. Некоторых прохожих правоохранители выдергивают из толпы и досматривают. 2025-05-01T17:40 true PT0M45S

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в мире, париж, италия, франция, эммануэль макрон, праздник весны и труда