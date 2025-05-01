https://ria.ru/20250501/parizh-2014622517.html

При беспорядках в Париже пострадали шесть правоохранителей

При беспорядках в Париже пострадали шесть правоохранителей - РИА Новости, 01.05.2025

При беспорядках в Париже пострадали шесть правоохранителей

Шесть правоохранителей пострадали в ходе беспорядков в Париже, вспыхнувших на манифестации по случаю первого мая, заявил в четверг глава французского МВД Брюно... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T22:37:00+03:00

2025-05-01T22:37:00+03:00

2025-05-01T22:37:00+03:00

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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. Шесть правоохранителей пострадали в ходе беспорядков в Париже, вспыхнувших на манифестации по случаю первого мая, заявил в четверг глава французского МВД Брюно Ретайо. "На настоящий момент насчитывается шесть (пострадавших - ред.) правоохранителей, которые получили легкие травмы: четверо жандармов и двое полицейских", - сказал он телеканалу BFMTV. По словам министра, в первомайской акции в Париже приняли участие 32 тысячи человек. По всей Франции число манифестантов насчитывало 157 тысяч, передает BFMTV со ссылкой на данные МВД. При этом до этого ведущий профсоюз Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) сообщал, что на манифестации в стране вышли 300 тысяч человек, из которых 100 тысяч - в столице. Ранее на первомайской демонстрации в Париже прошли беспорядки, передавал корреспондент РИА Новости. Манифестанты забрасывали полицию различными предметами, в том числе стеклянными бутылками и петардами. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Префект полиции Парижа Лоран Нуньес сообщал, что более двух тысяч правоохранителей будут задействованы для обеспечения безопасности в городе 1 мая. Власти опасались, что до 1,5 тысячи человек могут принять участие в беспорядках во французской столице в День труда.

https://ria.ru/20250501/parizh-2014601890.html

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в мире, париж, франция