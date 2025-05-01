https://ria.ru/20250501/parizh-2014601890.html
Полиция применила слезоточивый газ на первомайской акции в Париже
Полиция применила слезоточивый газ на первомайской акции в Париже - РИА Новости, 01.05.2025
Полиция применила слезоточивый газ на первомайской акции в Париже
Полиция применила слезоточивый газ в ходе беспорядков, начавшихся на первомайской манифестации в Париже, передает в четверг корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T18:45:00+03:00
2025-05-01T18:45:00+03:00
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ПАРИЖ, 1 мая – РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ в ходе беспорядков, начавшихся на первомайской манифестации в Париже, передает в четверг корреспондент РИА Новости. Демонстранты начали забрасывать силы правопорядка различными предметами и скандировать "Убирайтесь". Один из участников акции бросил в правоохранителей петарду, которая взорвалась прямо перед ними. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. Один демонстрант в маске был задержан. Традиционная первомайская манифестация проходит в Париже. В ней также участвуют сторонники движения "желтых жилетов". Сотрудники жандармерии и национальной полиции следят за порядком на демонстрации в полной экипировке с дубинками и щитами. Некоторых прохожих правоохранители выдергивают из толпы и досматривают. Уже несколько человек были задержаны. Кроме того, на улицах Парижа также были замечены радикалы. Ранее префект полиции Парижа заявил, что до 1,5 тысячи человек могут принять участие в беспорядках во французской столице в День труда. Более двух тысяч правоохранителей задействованы для обеспечения безопасности в городе.
https://ria.ru/20250501/frantsija-2014579468.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, праздник весны и труда, франция
В мире, Париж, Праздник Весны и Труда, Франция
Полиция применила слезоточивый газ на первомайской акции в Париже
Полиция применила слезоточивый газ на первомайской манифестации в Париже
ПАРИЖ, 1 мая – РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ в ходе беспорядков, начавшихся на первомайской манифестации в Париже, передает в четверг корреспондент РИА Новости.
Демонстранты начали забрасывать силы правопорядка различными предметами и скандировать "Убирайтесь". Один из участников акции бросил в правоохранителей петарду, которая взорвалась прямо перед ними. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. Один демонстрант в маске был задержан.
Традиционная первомайская манифестация проходит в Париже
. В ней также участвуют сторонники движения "желтых жилетов". Сотрудники жандармерии и национальной полиции следят за порядком на демонстрации в полной экипировке с дубинками и щитами. Некоторых прохожих правоохранители выдергивают из толпы и досматривают. Уже несколько человек были задержаны.
Кроме того, на улицах Парижа также были замечены радикалы. Ранее префект полиции Парижа заявил, что до 1,5 тысячи человек могут принять участие в беспорядках во французской столице в День труда. Более двух тысяч правоохранителей задействованы для обеспечения безопасности в городе.