https://ria.ru/20250501/parizh-2014601890.html

Полиция применила слезоточивый газ на первомайской акции в Париже

Полиция применила слезоточивый газ на первомайской акции в Париже - РИА Новости, 01.05.2025

Полиция применила слезоточивый газ на первомайской акции в Париже

Полиция применила слезоточивый газ в ходе беспорядков, начавшихся на первомайской манифестации в Париже, передает в четверг корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T18:45:00+03:00

2025-05-01T18:45:00+03:00

2025-05-01T18:45:00+03:00

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ПАРИЖ, 1 мая – РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ в ходе беспорядков, начавшихся на первомайской манифестации в Париже, передает в четверг корреспондент РИА Новости. Демонстранты начали забрасывать силы правопорядка различными предметами и скандировать "Убирайтесь". Один из участников акции бросил в правоохранителей петарду, которая взорвалась прямо перед ними. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. Один демонстрант в маске был задержан. Традиционная первомайская манифестация проходит в Париже. В ней также участвуют сторонники движения "желтых жилетов". Сотрудники жандармерии и национальной полиции следят за порядком на демонстрации в полной экипировке с дубинками и щитами. Некоторых прохожих правоохранители выдергивают из толпы и досматривают. Уже несколько человек были задержаны. Кроме того, на улицах Парижа также были замечены радикалы. Ранее префект полиции Парижа заявил, что до 1,5 тысячи человек могут принять участие в беспорядках во французской столице в День труда. Более двух тысяч правоохранителей задействованы для обеспечения безопасности в городе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, париж, праздник весны и труда, франция