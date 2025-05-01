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Епископ рассказал о критериях выбора нового папы Римского - РИА Новости, 01.05.2025
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Религия
 
02:51 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/papa-rimskiy-2014526960.html
Епископ рассказал о критериях выбора нового папы Римского
Епископ рассказал о критериях выбора нового папы Римского - РИА Новости, 01.05.2025
Епископ рассказал о критериях выбора нового папы Римского
При выборе папы Римского важны его вера, праведность, верность в пастырском служении, мудрость в управлении и человечность, в целом же выборы – это духовное... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T02:51:00+03:00
2025-05-01T02:51:00+03:00
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. При выборе папы Римского важны его вера, праведность, верность в пастырском служении, мудрость в управлении и человечность, в целом же выборы – это духовное действие, когда по молитве "Святой Дух подсказывает кардиналам – выборщикам, кто именно сейчас нужен Церкви", рассказал РИА Новости вспомогательный епископ Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин. Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в 08.35 мск в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт на фоне ряда хронических заболеваний. В понедельник глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни заявил, что для выборов нового папы Римского 7 мая соберется конклав (избирательный совет, состоящий из кардиналов, которым на момент смерти Папы не исполнилось 80 лет, сейчас таких кардиналов 135 – ред.). По словам епископа, выборы папы Римского – это прежде всего духовное действие, поэтому "конкретная позиция человека в церковной иерархии наверняка не является самым главным критерием при выборе папы". "Гораздо более важно, чтобы это был человек, отличающийся глубиной веры, праведностью жизни, верностью в пастырском служении, мудростью в управлении, человечностью в отношениях и так далее. О выборе папы молится вся Церковь. И мы верим, что, когда с чистым сердцем молятся и кардиналы-выборщики, Святой Дух подсказывает им того, кто именно сейчас нужен Церкви, кого во главе нее хочет поставить Господь. Часто результат выборов оказывался весьма неожиданным. Но, когда заканчивается понтификат (время нахождения папы Римского на престоле – ред.), становится понятно, что именно этот папа в данный период времени был нужен Церкви и всему миру", - сказал епископ Николай Дубинин. Ранее он напомнил РИА Новости, что по каноническому праву на папский престол может быть избран любой неженатый католик мужского пола – как мирянин, так и представитель духовенства, причем вне зависимости от степени рукоположения, "но на практике уже несколько веков папу выбирают из числа кардиналов и, соответственно, участников конклава – то есть из самых заслуженных, достойных и, как правило, известных людей в Церкви". Епископ отметил, что кардинал – это не священный сан (как, например, священник или епископ), и не католический аналог титула митрополита в православной церкви, а "особый титул, который жалует папа Римский по своему усмотрению": кардиналами назначают представителей духовенства саном не ниже пресвитера, а если кардиналом назначен священник, его рукополагают в епископы. То есть, подчеркнул Дубинин, "присвоение титула не связано напрямую со страной или кафедрой, а также положением человека в церковно-административной иерархии".
https://ria.ru/20250429/papa-rimskiy-2013959739.html
https://ria.ru/20250424/papa-2013290978.html
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франциск (хорхе марио бергольо), папа римский
Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский
Епископ рассказал о критериях выбора нового папы Римского

Епископ Дубинин: при выборе папы Римского важны его вера и праведность

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСобор и площадь Святого Петра в Ватикане
Собор и площадь Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Собор и площадь Святого Петра в Ватикане. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. При выборе папы Римского важны его вера, праведность, верность в пастырском служении, мудрость в управлении и человечность, в целом же выборы – это духовное действие, когда по молитве "Святой Дух подсказывает кардиналам – выборщикам, кто именно сейчас нужен Церкви", рассказал РИА Новости вспомогательный епископ Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин.
Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в 08.35 мск в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт на фоне ряда хронических заболеваний. В понедельник глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни заявил, что для выборов нового папы Римского 7 мая соберется конклав (избирательный совет, состоящий из кардиналов, которым на момент смерти Папы не исполнилось 80 лет, сейчас таких кардиналов 135 – ред.).
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По словам епископа, выборы папы Римского – это прежде всего духовное действие, поэтому "конкретная позиция человека в церковной иерархии наверняка не является самым главным критерием при выборе папы".
"Гораздо более важно, чтобы это был человек, отличающийся глубиной веры, праведностью жизни, верностью в пастырском служении, мудростью в управлении, человечностью в отношениях и так далее. О выборе папы молится вся Церковь. И мы верим, что, когда с чистым сердцем молятся и кардиналы-выборщики, Святой Дух подсказывает им того, кто именно сейчас нужен Церкви, кого во главе нее хочет поставить Господь. Часто результат выборов оказывался весьма неожиданным. Но, когда заканчивается понтификат (время нахождения папы Римского на престоле – ред.), становится понятно, что именно этот папа в данный период времени был нужен Церкви и всему миру", - сказал епископ Николай Дубинин.
Ранее он напомнил РИА Новости, что по каноническому праву на папский престол может быть избран любой неженатый католик мужского пола – как мирянин, так и представитель духовенства, причем вне зависимости от степени рукоположения, "но на практике уже несколько веков папу выбирают из числа кардиналов и, соответственно, участников конклава – то есть из самых заслуженных, достойных и, как правило, известных людей в Церкви".
Епископ отметил, что кардинал – это не священный сан (как, например, священник или епископ), и не католический аналог титула митрополита в православной церкви, а "особый титул, который жалует папа Римский по своему усмотрению": кардиналами назначают представителей духовенства саном не ниже пресвитера, а если кардиналом назначен священник, его рукополагают в епископы. То есть, подчеркнул Дубинин, "присвоение титула не связано напрямую со страной или кафедрой, а также положением человека в церковно-административной иерархии".
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