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Концерт и шоу проведут в павильоне "Макет Москвы" в День Победы - РИА Новости, 01.05.2025
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10:20 01.05.2025 (обновлено: 23:30 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/ovchinskiy-2014524211.html
Концерт и шоу проведут в павильоне "Макет Москвы" в День Победы
Концерт и шоу проведут в павильоне "Макет Москвы" в День Победы - РИА Новости, 01.05.2025
Концерт и шоу проведут в павильоне "Макет Москвы" в День Победы
В павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ проведут праздничную программу по случаю 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне, рассказал министр... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T10:20:00+03:00
2025-05-01T23:30:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. В павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ проведут праздничную программу по случаю 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Так, 9 мая посетители выставки смогут послушать концерт детского духового оркестра, где будут исполнены военные песни, такие как "День Победы", "Прощание Славянки". Концерт начнется в 12:10, а через два часа состоится выступление фольклорного ансамбля. Музыкальная часть программы продолжится в 16:00 концертом еще одного духового оркестра, но теперь уже на площадке перед павильоном."Помимо живых исполнений, гости смогут проникнуться подвигами советского народа, посмотрев светотехническое представление "День Победы", которое транслируется только один раз в году. Посетители выставки увидят восьмиминутный ролик, сопровождающийся музыкой, стихами и рассказом о том, какой ценой далась долгожданная победа в Великой Отечественной войне", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.В конце шоу над миниатюрной копией Москвы раздастся праздничный салют. Представление будут показывать 9 и 10 мая.Кроме того, у павильона расположится фотовыставка, посвященная москвичам, находившимся в городе во время войны, и архитекторам, которые реставрировали столицу после окончания военных действий. Выставка будет открыта до 30 мая включительно."Макет Москвы" представляет собой точную копию центра города, уменьшенную в 400 раз. Посетить павильон в обычном режиме можно в любой день, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00, вход бесплатный.
https://ria.ru/20250429/ovchinskiy-2013987646.html
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Концерт и шоу проведут в павильоне "Макет Москвы" в День Победы

В павильоне "Макет Москвы" 9 мая пройдет праздничная программа

© Пресс-служба Департамента градостроительной политикиминистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Пресс-служба Департамента градостроительной политики
министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. В павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ проведут праздничную программу по случаю 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Так, 9 мая посетители выставки смогут послушать концерт детского духового оркестра, где будут исполнены военные песни, такие как "День Победы", "Прощание Славянки". Концерт начнется в 12:10, а через два часа состоится выступление фольклорного ансамбля. Музыкальная часть программы продолжится в 16:00 концертом еще одного духового оркестра, но теперь уже на площадке перед павильоном.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Овчинский: в домах по реновации Москвы обустроили 14 квартир для инвалидов
29 апреля, 10:55
"Помимо живых исполнений, гости смогут проникнуться подвигами советского народа, посмотрев светотехническое представление "День Победы", которое транслируется только один раз в году. Посетители выставки увидят восьмиминутный ролик, сопровождающийся музыкой, стихами и рассказом о том, какой ценой далась долгожданная победа в Великой Отечественной войне", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
В конце шоу над миниатюрной копией Москвы раздастся праздничный салют. Представление будут показывать 9 и 10 мая.
Кроме того, у павильона расположится фотовыставка, посвященная москвичам, находившимся в городе во время войны, и архитекторам, которые реставрировали столицу после окончания военных действий. Выставка будет открыта до 30 мая включительно.
"Макет Москвы" представляет собой точную копию центра города, уменьшенную в 400 раз. Посетить павильон в обычном режиме можно в любой день, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00, вход бесплатный.
Пресс-служба департамента градостроительной политики. - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Овчинский: в СЗАО снесли 35 домов по программе реновации
27 апреля, 17:51
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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