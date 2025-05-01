https://ria.ru/20250501/ovchinskiy-2014524211.html
Концерт и шоу проведут в павильоне "Макет Москвы" в День Победы
Концерт и шоу проведут в павильоне "Макет Москвы" в День Победы - РИА Новости, 01.05.2025
Концерт и шоу проведут в павильоне "Макет Москвы" в День Победы
В павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ проведут праздничную программу по случаю 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне, рассказал министр... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T10:20:00+03:00
2025-05-01T10:20:00+03:00
2025-05-01T23:30:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. В павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ проведут праздничную программу по случаю 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Так, 9 мая посетители выставки смогут послушать концерт детского духового оркестра, где будут исполнены военные песни, такие как "День Победы", "Прощание Славянки". Концерт начнется в 12:10, а через два часа состоится выступление фольклорного ансамбля. Музыкальная часть программы продолжится в 16:00 концертом еще одного духового оркестра, но теперь уже на площадке перед павильоном."Помимо живых исполнений, гости смогут проникнуться подвигами советского народа, посмотрев светотехническое представление "День Победы", которое транслируется только один раз в году. Посетители выставки увидят восьмиминутный ролик, сопровождающийся музыкой, стихами и рассказом о том, какой ценой далась долгожданная победа в Великой Отечественной войне", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.В конце шоу над миниатюрной копией Москвы раздастся праздничный салют. Представление будут показывать 9 и 10 мая.Кроме того, у павильона расположится фотовыставка, посвященная москвичам, находившимся в городе во время войны, и архитекторам, которые реставрировали столицу после окончания военных действий. Выставка будет открыта до 30 мая включительно."Макет Москвы" представляет собой точную копию центра города, уменьшенную в 400 раз. Посетить павильон в обычном режиме можно в любой день, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00, вход бесплатный.
https://ria.ru/20250429/ovchinskiy-2013987646.html
https://ria.ru/20250427/ovchinskiy-2013712541.html
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Концерт и шоу проведут в павильоне "Макет Москвы" в День Победы
В павильоне "Макет Москвы" 9 мая пройдет праздничная программа
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. В павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ проведут праздничную программу по случаю 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Так, 9 мая посетители выставки смогут послушать концерт детского духового оркестра, где будут исполнены военные песни, такие как "День Победы", "Прощание Славянки". Концерт начнется в 12:10, а через два часа состоится выступление фольклорного ансамбля. Музыкальная часть программы продолжится в 16:00 концертом еще одного духового оркестра, но теперь уже на площадке перед павильоном.
"Помимо живых исполнений, гости смогут проникнуться подвигами советского народа, посмотрев светотехническое представление "День Победы", которое транслируется только один раз в году. Посетители выставки увидят восьмиминутный ролик, сопровождающийся музыкой, стихами и рассказом о том, какой ценой далась долгожданная победа в Великой Отечественной войне", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
В конце шоу над миниатюрной копией Москвы раздастся праздничный салют. Представление будут показывать 9 и 10 мая.
Кроме того, у павильона расположится фотовыставка, посвященная москвичам, находившимся в городе во время войны, и архитекторам, которые реставрировали столицу после окончания военных действий. Выставка будет открыта до 30 мая включительно.
"Макет Москвы" представляет собой точную копию центра города, уменьшенную в 400 раз. Посетить павильон в обычном режиме можно в любой день, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00, вход бесплатный.