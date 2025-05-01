https://ria.ru/20250501/ovchinskiy-2014524211.html

Концерт и шоу проведут в павильоне "Макет Москвы" в День Победы

Концерт и шоу проведут в павильоне "Макет Москвы" в День Победы - РИА Новости, 01.05.2025

Концерт и шоу проведут в павильоне "Макет Москвы" в День Победы

В павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ проведут праздничную программу по случаю 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне, рассказал министр... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T10:20:00+03:00

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москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. В павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ проведут праздничную программу по случаю 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Так, 9 мая посетители выставки смогут послушать концерт детского духового оркестра, где будут исполнены военные песни, такие как "День Победы", "Прощание Славянки". Концерт начнется в 12:10, а через два часа состоится выступление фольклорного ансамбля. Музыкальная часть программы продолжится в 16:00 концертом еще одного духового оркестра, но теперь уже на площадке перед павильоном."Помимо живых исполнений, гости смогут проникнуться подвигами советского народа, посмотрев светотехническое представление "День Победы", которое транслируется только один раз в году. Посетители выставки увидят восьмиминутный ролик, сопровождающийся музыкой, стихами и рассказом о том, какой ценой далась долгожданная победа в Великой Отечественной войне", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.В конце шоу над миниатюрной копией Москвы раздастся праздничный салют. Представление будут показывать 9 и 10 мая.Кроме того, у павильона расположится фотовыставка, посвященная москвичам, находившимся в городе во время войны, и архитекторам, которые реставрировали столицу после окончания военных действий. Выставка будет открыта до 30 мая включительно."Макет Москвы" представляет собой точную копию центра города, уменьшенную в 400 раз. Посетить павильон в обычном режиме можно в любой день, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00, вход бесплатный.

https://ria.ru/20250429/ovchinskiy-2013987646.html

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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы