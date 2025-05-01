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В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 01.05.2025
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T01:44:00+03:00
2025-05-01T01:44:00+03:00
2025-05-01T01:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
ивановская область
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщили в правительстве региона. "Оперативный штаб. Ивановская область: В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", - говорится в Telegram-канале регионального правительства.
https://ria.ru/20250501/bespilotniki-2014523846.html
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ивановская область
Специальная военная операция на Украине, Ивановская область
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА
В Ивановской области власти объявили опасность атаки БПЛА