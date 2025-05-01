https://ria.ru/20250501/moskva-2014563084.html

Уровень бронирований в отдельных отелях в Москве достиг 80 процентов

Уровень бронирований в отдельных отелях в Москве достиг 80 процентов - РИА Новости, 01.05.2025

Уровень бронирований в отдельных отелях в Москве достиг 80 процентов

Уровень бронирований на майские праздники в отдельных отелях категории от трех звезд и выше уже достигает 80%, а в гостиницах в центре Москвы - более 90%,... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T12:53:00+03:00

2025-05-01T12:53:00+03:00

2025-05-01T12:53:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Уровень бронирований на майские праздники в отдельных отелях категории от трех звезд и выше уже достигает 80%, а в гостиницах в центре Москвы - более 90%, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комитета по туризму. "В отдельных отелях категории три, четыре, пять звезд уровень бронирований уже достигает 80%, а в гостиницах в центре Москвы – более 90%, например, в гостиницах Cosmos Moscow VDNH Hotel, AZIMUT City Отель Смоленская. В среднем номер в столичной гостинице бронируют за 1-2 недели до заселения, поэтому отели Москвы продолжают ждать постояльцев на эти длинные выходные. Согласно прогнозам, средняя загрузка столичных отелей может быть не ниже прошлогоднего уровня - 68%", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что в период с 30 апреля по 11 мая столица готовится принять гостей как минимум из 59 регионов России и 66 стран. В среднем гости из России, приезжающие в столицу самолетом, планируют пробыть в городе шесть дней, а прилетающие из-за рубежа - девять дней, 86% ожидаемых гостей – путешественники из других регионов России. "Согласно предварительным данным, наибольшее число бронирований авиабилетов в Москву на период длинных выходных приходится на Республику Башкортостан, Санкт-Петербург и Свердловскую область. Есть бронирования из Казахстана, Беларуси и Армении, а также из стран Ближнего Востока, Китая, Индии и других", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250502/retsepty-2013211424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, москва, россия, республика башкортостан