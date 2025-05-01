Уровень бронирований в отдельных отелях в Москве достиг 80 процентов
Уровень бронирований в некоторых отелях в Москве на праздники достигает 80%
Сотрудница отеля. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Уровень бронирований на майские праздники в отдельных отелях категории от трех звезд и выше уже достигает 80%, а в гостиницах в центре Москвы - более 90%, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комитета по туризму.
"В отдельных отелях категории три, четыре, пять звезд уровень бронирований уже достигает 80%, а в гостиницах в центре Москвы – более 90%, например, в гостиницах Cosmos Moscow VDNH Hotel, AZIMUT City Отель Смоленская. В среднем номер в столичной гостинице бронируют за 1-2 недели до заселения, поэтому отели Москвы продолжают ждать постояльцев на эти длинные выходные. Согласно прогнозам, средняя загрузка столичных отелей может быть не ниже прошлогоднего уровня - 68%", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что в период с 30 апреля по 11 мая столица готовится принять гостей как минимум из 59 регионов России и 66 стран. В среднем гости из России, приезжающие в столицу самолетом, планируют пробыть в городе шесть дней, а прилетающие из-за рубежа - девять дней, 86% ожидаемых гостей – путешественники из других регионов России.
"Согласно предварительным данным, наибольшее число бронирований авиабилетов в Москву на период длинных выходных приходится на Республику Башкортостан, Санкт-Петербург и Свердловскую область. Есть бронирования из Казахстана, Беларуси и Армении, а также из стран Ближнего Востока, Китая, Индии и других", - уточнили в пресс-службе.
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