https://ria.ru/20250501/moldaviya-2014614206.html

Оппозиция в Молдавии отметила 1 мая, несмотря на препятствия властей

Оппозиция в Молдавии отметила 1 мая, несмотря на препятствия властей - РИА Новости, 01.05.2025

Оппозиция в Молдавии отметила 1 мая, несмотря на препятствия властей

Властям Молдавии не удалось сорвать празднование 1 мая, организованное оппозицией, заявил РИА Новости лидер партии "Будущее Молдовы", экс-премьер страны Василий РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T20:46:00+03:00

2025-05-01T20:46:00+03:00

2025-05-01T20:46:00+03:00

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КИШИНЕВ, 1 мая - РИА Новости. Властям Молдавии не удалось сорвать празднование 1 мая, организованное оппозицией, заявил РИА Новости лидер партии "Будущее Молдовы", экс-премьер страны Василий Тарлев. В Кишиневе и других крупных городах Молдавии в четверг прошли праздничные шествия, митинги, манифестации, организованные оппозицией и приуроченные празднованию 1 мая. "Наша основная акция прошла в Кишиневе. С участием третьего президента, лидера коммунистов Владимира Воронина. Люди пришли на митинг, чтобы высказать свое мнение относительно социально-экономической ситуации в стране, о проблемах трудящихся и выражали поддержку идеям суверенитета и нейтралитета Молдавии. Несмотря на попытки властей воспрепятствовать гражданам в реализации их конституционного права на мирные собрания, первомайские мероприятия состоялись в полном объеме", - сказал Тарлев. Политик сообщил, что правоохранительные органы пытались воспрепятствовать проведению мероприятий, заблокировав под различными предлогами автотранспорт с демонстрантами, направлявшимися в Кишинев почти из всех районов республики. "Власти применили административный ресурс, чтобы не допустить граждан на мирную демонстрацию. Почти 30 автобусов сторонников партии "Будущее Молдовы" были остановлены в дороге. Под различным предлогом полиция останавливала транспорт, то проверка документов, лицензии, путевых листов. Создавали искусственные препятствия," – отметил Тарлев. Политик подчеркнул, что проведение первомайских мероприятий имеет особое значение в контексте сложившейся социально-экономической ситуации в стране. "В условиях роста цен, тарифов и общего снижения уровня жизни граждан, праздник солидарности трудящихся приобретает особую актуальность. Люди выступают не только за социальную справедливость, но и за право самостоятельно определять будущее своей страны, сохраняя её нейтралитет и суверенитет", - заявил лидер партии "Будущее Молдовы". Ранее Тарлев и Воронин выразили готовность к объединению левых и левоцентристских оппозиционных сил стран. Они допустили создание единого блока для участия в парламентских выборах, которые состоятся 28 сентября Свои акции, приуроченные к 1 мая провели также Партия социалистов , и оппозиционный блок "Победа", который вывел на демонстрации более 20 тысяч человек в трех городах - Бельцы, Комрат, Оргеев. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года периодически проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, кишиневские власти не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250501/moldavija-2014533938.html

https://ria.ru/20250501/moldaviya-2014602985.html

https://ria.ru/20250430/pobeda-2014503218.html

https://ria.ru/20250430/shor-2014453752.html

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в мире, молдавия, василий тарлев, владимир воронин, майя санду, евгения гуцул