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В Госдуме отреагировали на новые учебники по истории в Молдавии - РИА Новости, 01.05.2025
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18:57 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/moldaviya-2014602985.html
В Госдуме отреагировали на новые учебники по истории в Молдавии
В Госдуме отреагировали на новые учебники по истории в Молдавии - РИА Новости, 01.05.2025
В Госдуме отреагировали на новые учебники по истории в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду и ее партия заняли сторону тьмы, вернуть их в адекватное состояние уже невозможно, заявила РИА Новости депутат Госдумы,... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T18:57:00+03:00
2025-05-01T18:57:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду и ее партия заняли сторону тьмы, вернуть их в адекватное состояние уже невозможно, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова, комментируя новые учебники по истории в Молдавии. Ранее РИА Новости выяснило, что в новом учебнике по истории для старшеклассников в Молдавии СССР - вопреки решениям Нюрнбергского трибунала - обвиняется в развязывании Второй мировой войны, а "распространение коммунизма в Европе" названо одной из причин появления фашизма и нацизма. "Особо цинично то, что реабилитация фашизма и нацизма происходит накануне 80-летия Великой Победы. Санду и её партия PAS заняли сторону тьмы, и вернуть их в адекватное состояние невозможно. Здоровым силам молдавского общества нужно объединяться", - сказала Аршинова. Как отметила депутат, в учебниках игнорируется, что Советский Союз стал жертвой агрессии нацистской Германии. По ее словам, в этом же учебнике идёт оправдание румынского фашистского диктатора Йона Антонеску, который был близким соратником Адольфа Гитлера. "Время оккупации Молдавии с 1941 по 1944 год школьникам представляют как прогрессивный период развития Бессарабии. И это притом, что Антонеску отдал команду о тотальном уничтожении евреев, цыган и всех, кого оккупанты считали неблагонадежными", - подчеркнула парламентарий.
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в мире, молдавия, ссср, германия, майя санду, адольф гитлер, госдума рф, день победы
В мире, Молдавия, СССР, Германия, Майя Санду, Адольф Гитлер, Госдума РФ, День Победы
В Госдуме отреагировали на новые учебники по истории в Молдавии

Аршинова о новых учебниках по истории в Молдавии: Санду заняла сторону тьмы

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду и ее партия заняли сторону тьмы, вернуть их в адекватное состояние уже невозможно, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова, комментируя новые учебники по истории в Молдавии.
Ранее РИА Новости выяснило, что в новом учебнике по истории для старшеклассников в Молдавии СССР - вопреки решениям Нюрнбергского трибунала - обвиняется в развязывании Второй мировой войны, а "распространение коммунизма в Европе" названо одной из причин появления фашизма и нацизма.
«
"Особо цинично то, что реабилитация фашизма и нацизма происходит накануне 80-летия Великой Победы. Санду и её партия PAS заняли сторону тьмы, и вернуть их в адекватное состояние невозможно. Здоровым силам молдавского общества нужно объединяться", - сказала Аршинова.
Как отметила депутат, в учебниках игнорируется, что Советский Союз стал жертвой агрессии нацистской Германии. По ее словам, в этом же учебнике идёт оправдание румынского фашистского диктатора Йона Антонеску, который был близким соратником Адольфа Гитлера.
"Время оккупации Молдавии с 1941 по 1944 год школьникам представляют как прогрессивный период развития Бессарабии. И это притом, что Антонеску отдал команду о тотальном уничтожении евреев, цыган и всех, кого оккупанты считали неблагонадежными", - подчеркнула парламентарий.
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