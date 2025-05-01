https://ria.ru/20250501/moldaviya-2014602985.html

В Госдуме отреагировали на новые учебники по истории в Молдавии

В Госдуме отреагировали на новые учебники по истории в Молдавии - РИА Новости, 01.05.2025

В Госдуме отреагировали на новые учебники по истории в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду и ее партия заняли сторону тьмы, вернуть их в адекватное состояние уже невозможно, заявила РИА Новости депутат Госдумы,... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T18:57:00+03:00

2025-05-01T18:57:00+03:00

2025-05-01T18:57:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду и ее партия заняли сторону тьмы, вернуть их в адекватное состояние уже невозможно, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова, комментируя новые учебники по истории в Молдавии. Ранее РИА Новости выяснило, что в новом учебнике по истории для старшеклассников в Молдавии СССР - вопреки решениям Нюрнбергского трибунала - обвиняется в развязывании Второй мировой войны, а "распространение коммунизма в Европе" названо одной из причин появления фашизма и нацизма. "Особо цинично то, что реабилитация фашизма и нацизма происходит накануне 80-летия Великой Победы. Санду и её партия PAS заняли сторону тьмы, и вернуть их в адекватное состояние невозможно. Здоровым силам молдавского общества нужно объединяться", - сказала Аршинова. Как отметила депутат, в учебниках игнорируется, что Советский Союз стал жертвой агрессии нацистской Германии. По ее словам, в этом же учебнике идёт оправдание румынского фашистского диктатора Йона Антонеску, который был близким соратником Адольфа Гитлера. "Время оккупации Молдавии с 1941 по 1944 год школьникам представляют как прогрессивный период развития Бессарабии. И это притом, что Антонеску отдал команду о тотальном уничтожении евреев, цыган и всех, кого оккупанты считали неблагонадежными", - подчеркнула парламентарий.

https://ria.ru/20250501/moldavija-2014533938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, ссср, германия, майя санду, адольф гитлер, госдума рф, день победы