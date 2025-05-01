https://ria.ru/20250501/minoborony-2014537804.html

ПВО ночью сбила восемь украинских беспилотников

ПВО ночью сбила восемь украинских беспилотников - РИА Новости, 01.05.2025

ПВО ночью сбила восемь украинских беспилотников

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили над территорией России восемь украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T07:17:00+03:00

2025-05-01T07:17:00+03:00

2025-05-01T08:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

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воронежская область

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили над территорией России восемь украинских беспилотников, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Дроны сбивали над четырьмя регионами — по два над Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областями.ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250501/spetsoperatsiya-2014531504.html

https://ria.ru/20250501/spetsoperatsiya-2014531397.html

курская область

россия

воронежская область

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курская область, россия, воронежская область