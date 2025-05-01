Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью сбила восемь украинских беспилотников - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:17 01.05.2025 (обновлено: 08:14 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/minoborony-2014537804.html
ПВО ночью сбила восемь украинских беспилотников
ПВО ночью сбила восемь украинских беспилотников - РИА Новости, 01.05.2025
ПВО ночью сбила восемь украинских беспилотников
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили над территорией России восемь украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T07:17:00+03:00
2025-05-01T08:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
воронежская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38501/66/385016650_0:111:2978:1786_1920x0_80_0_0_6add0e252adbed27d567be986a6e0997.jpg
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили над территорией России восемь украинских беспилотников, сообщило Минобороны.&quot;В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа&quot;, — говорится в сводке.Дроны сбивали над четырьмя регионами — по два над Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областями.ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250501/spetsoperatsiya-2014531504.html
https://ria.ru/20250501/spetsoperatsiya-2014531397.html
курская область
россия
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38501/66/385016650_311:0:2978:2000_1920x0_80_0_0_198c66026bd4667134e16e095cfee9a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Воронежская область
ПВО ночью сбила восемь украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО сбили восемь БПЛА ВСУ над четырьмя регионами России

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабота сил ПВО
Работа сил ПВО - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Работа сил ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили над территорией России восемь украинских беспилотников, сообщило Минобороны.
«

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.

Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Экипаж Су-34 нанес удар по ВСУ в зоне действия группировки "Центр"
Вчера, 05:03
Дроны сбивали над четырьмя регионами — по два над Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областями.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Расчеты БПЛА "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области
Вчера, 05:01
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВоронежская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала