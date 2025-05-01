https://ria.ru/20250501/medvedev-2014546041.html
Трамп допустил промашку в тарифной борьбе с Китаем, считает Медведев
Трамп допустил промашку в тарифной борьбе с Китаем, считает Медведев - РИА Новости, 01.05.2025
Трамп допустил промашку в тарифной борьбе с Китаем, считает Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале написал, что президент США Дональд Трамп допустил промашку в тарифной борьбе... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T09:23:00+03:00
2025-05-01T09:23:00+03:00
2025-05-01T09:36:00+03:00
китай
сша
экономика
дональд трамп
дмитрий медведев
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале написал, что президент США Дональд Трамп допустил промашку в тарифной борьбе с Китаем, чья экономика выдержит любой прессинг."У Китая, правда, есть свои огромные ресурсы и гигантский внутренний рынок, а потому его экономика, безусловно, выдержит любой прессинг. Здесь у Трампа промашка вышла", - заявил он.
https://ria.ru/20250501/medvedev-2014545940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, экономика, дональд трамп, дмитрий медведев
Китай, США, Экономика, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев
Трамп допустил промашку в тарифной борьбе с Китаем, считает Медведев
Медведев: экономика Китая выдержит любой прессинг, Трамп допустил промашку