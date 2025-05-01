Рейтинг@Mail.ru
Трамп доломал киевский режим, заявил Медведев - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:22 01.05.2025 (обновлено: 09:35 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/medvedev-2014545940.html
Трамп доломал киевский режим, заявил Медведев
Трамп доломал киевский режим, заявил Медведев - РИА Новости, 01.05.2025
Трамп доломал киевский режим, заявил Медведев
Президент США Дональд Трамп доломал киевский режим, за военные поставки придётся платить национальными богатствами исчезающей страны, считает заместитель... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T09:22:00+03:00
2025-05-01T09:35:00+03:00
в мире
украина
сша
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012897995_0:227:2310:1526_1920x0_80_0_0_532d4d5194d3ca570721a777746247fd.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп доломал киевский режим, за военные поставки придётся платить национальными богатствами исчезающей страны, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Трамп доломал киевский режим расплачиваться за американскую помощь полезными ископаемыми. Теперь за военные поставки придется платить национальными богатствами исчезающей страны", - написал Медведев.
https://ria.ru/20250501/tramp-2014538687.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012897995_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bde72cb7083db2a295a63c86981cfd61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, дмитрий медведев
В мире, Украина, США, Дмитрий Медведев
Трамп доломал киевский режим, заявил Медведев

Медведев: Украине придется платить национальными богатствами за военные поставки

© AP Photo / Vadim GhirdaФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги США и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп доломал киевский режим, за военные поставки придётся платить национальными богатствами исчезающей страны, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
"Трамп доломал киевский режим расплачиваться за американскую помощь полезными ископаемыми. Теперь за военные поставки придется платить национальными богатствами исчезающей страны", - написал Медведев.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Трамп осознает попытки Зеленского подорвать мирные усилия, заявил Полянский
Вчера, 07:32
 
В миреУкраинаСШАДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала