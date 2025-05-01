https://ria.ru/20250501/medvedev-2014545940.html
Трамп доломал киевский режим, заявил Медведев
Трамп доломал киевский режим, заявил Медведев - РИА Новости, 01.05.2025
Трамп доломал киевский режим, заявил Медведев
Президент США Дональд Трамп доломал киевский режим, за военные поставки придётся платить национальными богатствами исчезающей страны, считает заместитель... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T09:22:00+03:00
2025-05-01T09:22:00+03:00
2025-05-01T09:35:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп доломал киевский режим, за военные поставки придётся платить национальными богатствами исчезающей страны, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Трамп доломал киевский режим расплачиваться за американскую помощь полезными ископаемыми. Теперь за военные поставки придется платить национальными богатствами исчезающей страны", - написал Медведев.
https://ria.ru/20250501/tramp-2014538687.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, дмитрий медведев
В мире, Украина, США, Дмитрий Медведев
Трамп доломал киевский режим, заявил Медведев
Медведев: Украине придется платить национальными богатствами за военные поставки