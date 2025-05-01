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Маркировка мыла, бытовой химии и снеков стала обязательной с 1 мая - РИА Новости, 01.05.2025
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00:19 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/markirovka-2014519192.html
Маркировка мыла, бытовой химии и снеков стала обязательной с 1 мая
Маркировка мыла, бытовой химии и снеков стала обязательной с 1 мая - РИА Новости, 01.05.2025
Маркировка мыла, бытовой химии и снеков стала обязательной с 1 мая
Маркировка мыла, моющих и чистящих средств, а также отдельных позиций бакалеи, в том числе чипсов, сухариков, гренок, кукурузных палочек и попкорна стала... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T00:19:00+03:00
2025-05-01T00:19:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Маркировка мыла, моющих и чистящих средств, а также отдельных позиций бакалеи, в том числе чипсов, сухариков, гренок, кукурузных палочек и попкорна стала обязательна с 1 мая. Так, с 1 мая коды маркировки должны наноситься на мыло, моющие и чистящие средства. Как рассказала РИА Новости руководитель управления товаров народного потребления Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки "Честный знак", Варвара Михайлова, в системе уже зарегистрировано 3,9 тысячи производителей и 2,6 тысячи импортеров - обязательная регистрация началась 1 марта. Также маркировка станет обязательной для снеков - это чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы и готовый попкорн. В ЦРПТ уточнили, что к системе "Честный знак" уже подключились более 38 тысяч участников рынка бакалейной продукции. Более чем за за неделю до обязательных требований каждый четвертый производитель вводил промаркированные товары в оборот, а каждый второй заказывал коды. Заранее о своей готовности объявили такие крупные производители, как "Глобал Снек" (ГК "Черноголовка"), "Москарт" - известный всем как "Московский картофель" и другие. "Маркировка позволит очистить рынок от нелегальных производителей и даст возможность потребителям осознанно выбирать товар с помощью приложения "Честный знак". При этом, по опыту предыдущих запусков и результатам профильных исследований, маркировка никак не повлияет на стоимость товаров", – прокомментировал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.
https://ria.ru/20250421/putin-2012541299.html
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экономика
Экономика
Маркировка мыла, бытовой химии и снеков стала обязательной с 1 мая

В России с 1 мая стала обязательная маркировка мыла, бытовой химии и снеков

© Фото : Freepik / jcompМыло
Мыло - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Фото : Freepik / jcomp
Мыло. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Маркировка мыла, моющих и чистящих средств, а также отдельных позиций бакалеи, в том числе чипсов, сухариков, гренок, кукурузных палочек и попкорна стала обязательна с 1 мая.
Так, с 1 мая коды маркировки должны наноситься на мыло, моющие и чистящие средства. Как рассказала РИА Новости руководитель управления товаров народного потребления Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки "Честный знак", Варвара Михайлова, в системе уже зарегистрировано 3,9 тысячи производителей и 2,6 тысячи импортеров - обязательная регистрация началась 1 марта.
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Также маркировка станет обязательной для снеков - это чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы и готовый попкорн. В ЦРПТ уточнили, что к системе "Честный знак" уже подключились более 38 тысяч участников рынка бакалейной продукции. Более чем за за неделю до обязательных требований каждый четвертый производитель вводил промаркированные товары в оборот, а каждый второй заказывал коды.
Заранее о своей готовности объявили такие крупные производители, как "Глобал Снек" (ГК "Черноголовка"), "Москарт" - известный всем как "Московский картофель" и другие.
"Маркировка позволит очистить рынок от нелегальных производителей и даст возможность потребителям осознанно выбирать товар с помощью приложения "Честный знак". При этом, по опыту предыдущих запусков и результатам профильных исследований, маркировка никак не повлияет на стоимость товаров", – прокомментировал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.
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