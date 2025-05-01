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Ликсутов: растет спрос на продукцию московского продовольственного сектора - РИА Новости, 01.05.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:00 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/liksutov-2014424965.html
Ликсутов: растет спрос на продукцию московского продовольственного сектора
Ликсутов: растет спрос на продукцию московского продовольственного сектора - РИА Новости, 01.05.2025
Ликсутов: растет спрос на продукцию московского продовольственного сектора
Московские производители продуктов питания увеличили отгрузку товаров на 16,3% по итогам первого квартала 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого РИА Новости, 01.05.2025
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2025-05-01T10:00:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Московские производители продуктов питания увеличили отгрузку товаров на 16,3% по итогам первого квартала 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Среди самых востребованных товаров – овощные, фруктовые, молочные изделия, хлебобулочная продукция, растительное и животное масло."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает столичным производителям всестороннюю поддержку, благодаря которой они увеличивают производственные мощности, расширяют ассортимент и наращивают выпуск. Например, по итогам первого квартала 2025 года производители продовольствия отгрузили товаров на сумму более 160,5 миллиарда рублей, что на 16,3% превышает результаты аналогичного периода 2024-го. В частности, на 5% выросли поставки мясных изделий, на 6,8% – молочных, на 20,3% – фруктовых и овощных, а хлебобулочной и мучной кондитерской продукции – на 31,7%", – отметил Ликсутов, его слова привели в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Столица способствует росту пищевой промышленности. Отрасль лидирует по числу присвоенных статусов промышленного комплекса – им обладают 18 московских производителей. В Новой Москве формируется пищевой кластер, в него войдут производители хлебобулочных, мясных, молочных и других товаров."Сегодня в пищевой отрасли действуют более 320 компаний, которые изготавливают качественную и вкусную продукцию, обеспечивая потребности страны. За три месяца 2025 года предприятия отгрузили заказчикам мясных товаров на сумму свыше 40,5 миллиарда рублей, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий – более чем на 30 миллиардов рублей. Поставка молочной продукции превысила 19 миллиардов рублей, консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков – 7,2 миллиарда рублей, а переработанных и консервированных фруктов и овощей составила более 6,8 миллиарда рублей", – отметил министр правительства Москвы, глава ДИПП Анатолий Гарбузов.В частности, московский промышленный комплекс БРПИ на протяжении 30 лет выпускает мороженое, в ассортименте – более 250 сортов десерта. Ежегодно компания выводит на рынок более 20 новых продуктов.Другое столичное предприятие "Очаково" выпускает квасы, соки, лимонады, минеральную воду и другие напитки, регулярно расширяя ассортимент.Компания "Другой хлеб" занимается производством хлеба для диетического питания и безглютеновых бельгийских вафель. Их делают из картофеля, батата, бананов, овсяной, рисовой и ореховой муки. В ассортименте компании – разнообразная продукция с натуральным составом.
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москва, максим ликсутов , поддержка бизнеса , анатолий гарбузов, сергей собянин
Москва, Максим Ликсутов , Поддержка бизнеса , Анатолий Гарбузов, Сергей Собянин, Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Ликсутов: растет спрос на продукцию московского продовольственного сектора

Ликсутов: отгрузка товаров московских продпроизводителей выросла на 16,3%

© Фото : Пресс-служба ДИППРастет спрос на продукцию московского продовольственного сектора
Растет спрос на продукцию московского продовольственного сектора - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Московские производители продуктов питания увеличили отгрузку товаров на 16,3% по итогам первого квартала 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Среди самых востребованных товаров – овощные, фруктовые, молочные изделия, хлебобулочная продукция, растительное и животное масло.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает столичным производителям всестороннюю поддержку, благодаря которой они увеличивают производственные мощности, расширяют ассортимент и наращивают выпуск. Например, по итогам первого квартала 2025 года производители продовольствия отгрузили товаров на сумму более 160,5 миллиарда рублей, что на 16,3% превышает результаты аналогичного периода 2024-го. В частности, на 5% выросли поставки мясных изделий, на 6,8% – молочных, на 20,3% – фруктовых и овощных, а хлебобулочной и мучной кондитерской продукции – на 31,7%", – отметил Ликсутов, его слова привели в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Столица способствует росту пищевой промышленности. Отрасль лидирует по числу присвоенных статусов промышленного комплекса – им обладают 18 московских производителей. В Новой Москве формируется пищевой кластер, в него войдут производители хлебобулочных, мясных, молочных и других товаров.
"Сегодня в пищевой отрасли действуют более 320 компаний, которые изготавливают качественную и вкусную продукцию, обеспечивая потребности страны. За три месяца 2025 года предприятия отгрузили заказчикам мясных товаров на сумму свыше 40,5 миллиарда рублей, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий – более чем на 30 миллиардов рублей. Поставка молочной продукции превысила 19 миллиардов рублей, консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков – 7,2 миллиарда рублей, а переработанных и консервированных фруктов и овощей составила более 6,8 миллиарда рублей", – отметил министр правительства Москвы, глава ДИПП Анатолий Гарбузов.
В частности, московский промышленный комплекс БРПИ на протяжении 30 лет выпускает мороженое, в ассортименте – более 250 сортов десерта. Ежегодно компания выводит на рынок более 20 новых продуктов.
Другое столичное предприятие "Очаково" выпускает квасы, соки, лимонады, минеральную воду и другие напитки, регулярно расширяя ассортимент.
Компания "Другой хлеб" занимается производством хлеба для диетического питания и безглютеновых бельгийских вафель. Их делают из картофеля, батата, бананов, овсяной, рисовой и ореховой муки. В ассортименте компании – разнообразная продукция с натуральным составом.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовПоддержка бизнесаАнатолий ГарбузовСергей Собянин
 
 
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