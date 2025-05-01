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Гостиничные комплексы в Ростове и Угличе выставили на торги - РИА Новости, 01.05.2025
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10:10 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/kompleksy-2014551390.html
Гостиничные комплексы в Ростове и Угличе выставили на торги
Гостиничные комплексы в Ростове и Угличе выставили на торги - РИА Новости, 01.05.2025
Гостиничные комплексы в Ростове и Угличе выставили на торги
Гостиничные комплексы в Ростове и Угличе Ярославской области вновь выставлены на торги в рамках приватизации областного имущества, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T10:10:00+03:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Гостиничные комплексы в Ростове и Угличе Ярославской области вновь выставлены на торги в рамках приватизации областного имущества, сообщает пресс-служба правительства региона. "В рамках приватизации областного имущества на торги выставлены гостиничные комплексы в Угличе и Ростове. По итогам новой оценки начальная цена отеля в Угличе составит 658,5 миллиона рублей, в Ростове – 607 миллионов рублей", - говорится в сообщении. По словам министра имущественных отношений Ярославской области Николая Здорова, заявки на участие в торгах принимаются до 6 июня. "Оба объекта расположены в исторических центрах городов Золотого кольца и могут стать хорошей инвестицией. Доходы от их приватизации поступят в бюджет области", - приводит слова Здорова пресс-служба. По данным областного правительства, гостиница в Угличе располагается на берегу Волги, в историческом центре города, на улице Островского, 7. В составе лота – здание площадью более 7,3 тысячи квадратных метров и гектар земли. Жилой фонд включает в себя 47 комфортабельных классических номеров. В отеле есть вся необходимая инфраструктура: ресторан, конференц-зал на 80 мест, тренажерный зал, бассейн, сауны. "Второй гостиничный комплекс, предлагаемый к продаже, расположен по адресу: Ростов, улица Окружная, 29а. Это здание 6,2 тысячи квадратных метров и участок площадью более 13 тысяч квадратных метров. Гостиница включает 51 жилой номер, в ней также есть ресторан на 80 мест, банкетный зал на 25 мест, конференц-зал, тренажерный зал", - сообщает пресс-служба областного правительства.
https://realty.ria.ru/20250425/moskva-2013365899.html
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Ростов, Углич, Ярославская область
Гостиничные комплексы в Ростове и Угличе выставили на торги

Гостиничные комплексы в Ростове и Угличе вновь выставлены на торги

CC BY-SA 4.0 / Medvedevphoto (cropped) / Углич с высоты птичьего полета
Углич с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
CC BY-SA 4.0 / Medvedevphoto (cropped) /
Углич с высоты птичьего полета . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Гостиничные комплексы в Ростове и Угличе Ярославской области вновь выставлены на торги в рамках приватизации областного имущества, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В рамках приватизации областного имущества на торги выставлены гостиничные комплексы в Угличе и Ростове. По итогам новой оценки начальная цена отеля в Угличе составит 658,5 миллиона рублей, в Ростове – 607 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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По словам министра имущественных отношений Ярославской области Николая Здорова, заявки на участие в торгах принимаются до 6 июня.
"Оба объекта расположены в исторических центрах городов Золотого кольца и могут стать хорошей инвестицией. Доходы от их приватизации поступят в бюджет области", - приводит слова Здорова пресс-служба.
По данным областного правительства, гостиница в Угличе располагается на берегу Волги, в историческом центре города, на улице Островского, 7. В составе лота – здание площадью более 7,3 тысячи квадратных метров и гектар земли. Жилой фонд включает в себя 47 комфортабельных классических номеров. В отеле есть вся необходимая инфраструктура: ресторан, конференц-зал на 80 мест, тренажерный зал, бассейн, сауны.
"Второй гостиничный комплекс, предлагаемый к продаже, расположен по адресу: Ростов, улица Окружная, 29а. Это здание 6,2 тысячи квадратных метров и участок площадью более 13 тысяч квадратных метров. Гостиница включает 51 жилой номер, в ней также есть ресторан на 80 мест, банкетный зал на 25 мест, конференц-зал, тренажерный зал", - сообщает пресс-служба областного правительства.
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