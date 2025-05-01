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Натовское вооружение хорошо горит, заявил командир бронегруппы "Днепра" - РИА Новости, 01.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:21 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/komandir-2014540392.html
Натовское вооружение хорошо горит, заявил командир бронегруппы "Днепра"
Натовское вооружение хорошо горит, заявил командир бронегруппы "Днепра" - РИА Новости, 01.05.2025
Натовское вооружение хорошо горит, заявил командир бронегруппы "Днепра"
Командир бронегруппы "Днепра", Герой России, офицер с позывным "Ольха" в разговоре с РИА Новости назвал обстановку на херсонском направлении... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T08:21:00+03:00
2025-05-01T08:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 май - РИА Новости. Командир бронегруппы "Днепра", Герой России, офицер с позывным "Ольха" в разговоре с РИА Новости назвал обстановку на херсонском направлении напряженно-стабильной и отметил, что поставленное Киеву натовское вооружение "хорошо горит". "Обстановка напряженно-стабильная. Чаще задачи приходится решать с выездом на атаку, на подавление каких-то огневых точек по просьбе ребят наших штурмовиков. Выезжаем, атакуем, потом тишина… Есть работа. Натовское вооружение оценить можно по-разному. Они горят хорошо. Вот что я скажу - хорошо горят!" - сказал командир танковой группы. По словам комбата, не сегодняшний день его подразделению чаще всего приходится иметь дело с украинскими базами квадрокопетров и опорными пунктами. "Ольха" участвовал в девяти вооруженных конфликтах, включая боевые действия на территории Афганистана, Югославии и Приднестровья. Особое внимание он уделяет обучению молодежи и личного состава своего подразделения. "Мы всегда, в принципе, готовы к боевым действиям… Все равно, враг будет разбит. Победа будет за нами обязательно", - заявил агентству танкист бронегруппы "Ольхи" с позывным "Катон". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250501/estoniya-2014539811.html
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россия, украина, киев, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, НАТО
Натовское вооружение хорошо горит, заявил командир бронегруппы "Днепра"

Офицер "Днепра": поставленное Киеву натовское вооружение хорошо горит

CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the marchТанки ВСУ на востоке Украины
Танки ВСУ на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the march
Танки ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 май - РИА Новости. Командир бронегруппы "Днепра", Герой России, офицер с позывным "Ольха" в разговоре с РИА Новости назвал обстановку на херсонском направлении напряженно-стабильной и отметил, что поставленное Киеву натовское вооружение "хорошо горит".
"Обстановка напряженно-стабильная. Чаще задачи приходится решать с выездом на атаку, на подавление каких-то огневых точек по просьбе ребят наших штурмовиков. Выезжаем, атакуем, потом тишина… Есть работа. Натовское вооружение оценить можно по-разному. Они горят хорошо. Вот что я скажу - хорошо горят!" - сказал командир танковой группы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
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Вчера, 08:00
По словам комбата, не сегодняшний день его подразделению чаще всего приходится иметь дело с украинскими базами квадрокопетров и опорными пунктами. "Ольха" участвовал в девяти вооруженных конфликтах, включая боевые действия на территории Афганистана, Югославии и Приднестровья. Особое внимание он уделяет обучению молодежи и личного состава своего подразделения.
"Мы всегда, в принципе, готовы к боевым действиям… Все равно, враг будет разбит. Победа будет за нами обязательно", - заявил агентству танкист бронегруппы "Ольхи" с позывным "Катон".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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