Натовское вооружение хорошо горит, заявил командир бронегруппы "Днепра"
Офицер "Днепра": поставленное Киеву натовское вооружение хорошо горит
Танки ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 май - РИА Новости. Командир бронегруппы "Днепра", Герой России, офицер с позывным "Ольха" в разговоре с РИА Новости назвал обстановку на херсонском направлении напряженно-стабильной и отметил, что поставленное Киеву натовское вооружение "хорошо горит".
"Обстановка напряженно-стабильная. Чаще задачи приходится решать с выездом на атаку, на подавление каких-то огневых точек по просьбе ребят наших штурмовиков. Выезжаем, атакуем, потом тишина… Есть работа. Натовское вооружение оценить можно по-разному. Они горят хорошо. Вот что я скажу - хорошо горят!" - сказал командир танковой группы.
По словам комбата, не сегодняшний день его подразделению чаще всего приходится иметь дело с украинскими базами квадрокопетров и опорными пунктами. "Ольха" участвовал в девяти вооруженных конфликтах, включая боевые действия на территории Афганистана, Югославии и Приднестровья. Особое внимание он уделяет обучению молодежи и личного состава своего подразделения.
"Мы всегда, в принципе, готовы к боевым действиям… Все равно, враг будет разбит. Победа будет за нами обязательно", - заявил агентству танкист бронегруппы "Ольхи" с позывным "Катон".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.