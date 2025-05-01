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Испанские предприниматели хотят вернуться в Россию, рассказал экономист - РИА Новости, 01.05.2025
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10:35 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/ispanija-2014553731.html
Испанские предприниматели хотят вернуться в Россию, рассказал экономист
Испанские предприниматели хотят вернуться в Россию, рассказал экономист - РИА Новости, 01.05.2025
Испанские предприниматели хотят вернуться в Россию, рассказал экономист
Желание вернуться на российский рынок есть у предпринимателей Испании, а соответствующая возможность у них может появиться после урегулирования украинского... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T10:35:00+03:00
2025-05-01T10:35:00+03:00
россия
испания
европа
экономика
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Желание вернуться на российский рынок есть у предпринимателей Испании, а соответствующая возможность у них может появиться после урегулирования украинского конфликта, высказал мнение в разговоре с РИА Новости доктор экономических наук, профессор Мадридского университета Комплутенсе Хуан Антонио де Кастро де Ареспакочага. "Я уверен. Мы уже пытаемся запустить некоторые инициативы, чтобы установить контакт между предпринимателями из Испании и Россией. Начнем постепенно", - сказал собеседник на полях открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста", отвечая на вопрос о том, есть ли среди испанских предпринимателей желание вернуться в Россию. Экономист полагает, что украинский конфликт все-таки будет урегулирован, а после его урегулирования, вероятно, появится возможность для возвращения бизнеса на российский рынок. "Там нужно будет обсуждать, потому что было много ущерба, много ущерба России от Европы. Обо всем этом говорить нужно будет постепенно, но, очевидно, мир даст возможность, которой нужно воспользоваться максимально", - добавил он.
https://ria.ru/20250418/rossija-2012120670.html
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Россия, Испания, Европа, Экономика
Испанские предприниматели хотят вернуться в Россию, рассказал экономист

Экономист де Кастро: испанские бизнесмены хотят вернуться на российский рынок

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПокупатель в торговом центре
Покупатель в торговом центре - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Покупатель в торговом центре. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Желание вернуться на российский рынок есть у предпринимателей Испании, а соответствующая возможность у них может появиться после урегулирования украинского конфликта, высказал мнение в разговоре с РИА Новости доктор экономических наук, профессор Мадридского университета Комплутенсе Хуан Антонио де Кастро де Ареспакочага.
"Я уверен. Мы уже пытаемся запустить некоторые инициативы, чтобы установить контакт между предпринимателями из Испании и Россией. Начнем постепенно", - сказал собеседник на полях открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста", отвечая на вопрос о том, есть ли среди испанских предпринимателей желание вернуться в Россию.
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Экономист полагает, что украинский конфликт все-таки будет урегулирован, а после его урегулирования, вероятно, появится возможность для возвращения бизнеса на российский рынок.
"Там нужно будет обсуждать, потому что было много ущерба, много ущерба России от Европы. Обо всем этом говорить нужно будет постепенно, но, очевидно, мир даст возможность, которой нужно воспользоваться максимально", - добавил он.
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