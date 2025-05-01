https://ria.ru/20250501/finlyandiya-2014623964.html

В Финляндии запланировали около 30 памятных акций к 80-летию Победы

В Финляндии запланировали около 30 памятных акций к 80-летию Победы - РИА Новости, 01.05.2025

В Финляндии запланировали около 30 памятных акций к 80-летию Победы

Около 30 памятных акций запланировано в Финляндии по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, финская сторона не организует памятные мероприятия,... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T13:56:00+03:00

2025-05-01T13:56:00+03:00

2025-05-01T23:02:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

финляндия

россия

хельсинки

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980792992_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_8c5f02a1ed0ea2a6590399f79c1865ad.jpg

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Около 30 памятных акций запланировано в Финляндии по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, финская сторона не организует памятные мероприятия, но и не препятствует их проведению, заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки. "Мероприятия, приуроченные к 80-летней годовщине Победы, организуются посольством и проживающими в Финляндии соотечественниками. Всего запланировано около 30 памятных акций", - рассказали в посольстве. По словам дипломатов, финские власти проведению таких мероприятий не препятствуют. "Отмечаем традиционно конструктивный характер взаимодействия с полицией Финляндии, принимающей необходимые меры для обеспечения безопасности памятных акций, проводимых в контексте Дня Победы", - добавили в посольстве. Финская сторона не проводит официальных мероприятий, посвященных завершению Великой Отечественной войны, страна участвовала в агрессии против нашей страны на стороне гитлеровской Германии, уточнили в диппредставительстве. "К началу мая сотрудники посольства уже посетили десять захоронений советских военнослужащих в Финляндии. Дипломаты возложили к мемориалам цветы и венки, почтили память павших", - рассказали в посольстве.

https://ria.ru/20250410/pobeda-2010441226.html

https://ria.ru/20250501/finlyandiya-2014598009.html

финляндия

россия

хельсинки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, финляндия, россия, хельсинки, 80-летие победы в великой отечественной войне