https://ria.ru/20250501/finlyandiya-2014623964.html
В Финляндии запланировали около 30 памятных акций к 80-летию Победы
В Финляндии запланировали около 30 памятных акций к 80-летию Победы - РИА Новости, 01.05.2025
В Финляндии запланировали около 30 памятных акций к 80-летию Победы
Около 30 памятных акций запланировано в Финляндии по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, финская сторона не организует памятные мероприятия,... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T13:56:00+03:00
2025-05-01T13:56:00+03:00
2025-05-01T23:02:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Около 30 памятных акций запланировано в Финляндии по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, финская сторона не организует памятные мероприятия, но и не препятствует их проведению, заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки. "Мероприятия, приуроченные к 80-летней годовщине Победы, организуются посольством и проживающими в Финляндии соотечественниками. Всего запланировано около 30 памятных акций", - рассказали в посольстве. По словам дипломатов, финские власти проведению таких мероприятий не препятствуют. "Отмечаем традиционно конструктивный характер взаимодействия с полицией Финляндии, принимающей необходимые меры для обеспечения безопасности памятных акций, проводимых в контексте Дня Победы", - добавили в посольстве. Финская сторона не проводит официальных мероприятий, посвященных завершению Великой Отечественной войны, страна участвовала в агрессии против нашей страны на стороне гитлеровской Германии, уточнили в диппредставительстве. "К началу мая сотрудники посольства уже посетили десять захоронений советских военнослужащих в Финляндии. Дипломаты возложили к мемориалам цветы и венки, почтили память павших", - рассказали в посольстве.
https://ria.ru/20250410/pobeda-2010441226.html
https://ria.ru/20250501/finlyandiya-2014598009.html
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в мире, финляндия, россия, хельсинки, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Финляндия, Россия, Хельсинки, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Финляндии запланировали около 30 памятных акций к 80-летию Победы
Посольство России в Хельсинки запланировало около 30 акций к 80-летию Победы