Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии запланировали около 30 памятных акций к 80-летию Победы - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:56 01.05.2025 (обновлено: 23:02 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/finlyandiya-2014623964.html
В Финляндии запланировали около 30 памятных акций к 80-летию Победы
В Финляндии запланировали около 30 памятных акций к 80-летию Победы - РИА Новости, 01.05.2025
В Финляндии запланировали около 30 памятных акций к 80-летию Победы
Около 30 памятных акций запланировано в Финляндии по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, финская сторона не организует памятные мероприятия,... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T13:56:00+03:00
2025-05-01T23:02:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
финляндия
россия
хельсинки
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980792992_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_8c5f02a1ed0ea2a6590399f79c1865ad.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Около 30 памятных акций запланировано в Финляндии по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, финская сторона не организует памятные мероприятия, но и не препятствует их проведению, заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки. "Мероприятия, приуроченные к 80-летней годовщине Победы, организуются посольством и проживающими в Финляндии соотечественниками. Всего запланировано около 30 памятных акций", - рассказали в посольстве. По словам дипломатов, финские власти проведению таких мероприятий не препятствуют. "Отмечаем традиционно конструктивный характер взаимодействия с полицией Финляндии, принимающей необходимые меры для обеспечения безопасности памятных акций, проводимых в контексте Дня Победы", - добавили в посольстве. Финская сторона не проводит официальных мероприятий, посвященных завершению Великой Отечественной войны, страна участвовала в агрессии против нашей страны на стороне гитлеровской Германии, уточнили в диппредставительстве. "К началу мая сотрудники посольства уже посетили десять захоронений советских военнослужащих в Финляндии. Дипломаты возложили к мемориалам цветы и венки, почтили память павших", - рассказали в посольстве.
https://ria.ru/20250410/pobeda-2010441226.html
https://ria.ru/20250501/finlyandiya-2014598009.html
финляндия
россия
хельсинки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980792992_220:0:1756:1152_1920x0_80_0_0_f70a9d589f83005e983f139a01d3d93e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, россия, хельсинки, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Финляндия, Россия, Хельсинки, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Финляндии запланировали около 30 памятных акций к 80-летию Победы

Посольство России в Хельсинки запланировало около 30 акций к 80-летию Победы

© Фото : Посольство Российской Федерации в ФинляндииЗдание Посольства Российской Федерации в Финляндии
Здание Посольства Российской Федерации в Финляндии - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Фото : Посольство Российской Федерации в Финляндии
Здание Посольства Российской Федерации в Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Около 30 памятных акций запланировано в Финляндии по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, финская сторона не организует памятные мероприятия, но и не препятствует их проведению, заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки.
"Мероприятия, приуроченные к 80-летней годовщине Победы, организуются посольством и проживающими в Финляндии соотечественниками. Всего запланировано около 30 памятных акций", - рассказали в посольстве.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов вручил юбилейную медаль ветерану Э.А. Константиновой - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Живущим в Финляндии ветеранам вручили юбилейные медали к 80-летию Победы
10 апреля, 12:23
По словам дипломатов, финские власти проведению таких мероприятий не препятствуют.
"Отмечаем традиционно конструктивный характер взаимодействия с полицией Финляндии, принимающей необходимые меры для обеспечения безопасности памятных акций, проводимых в контексте Дня Победы", - добавили в посольстве.
Финская сторона не проводит официальных мероприятий, посвященных завершению Великой Отечественной войны, страна участвовала в агрессии против нашей страны на стороне гитлеровской Германии, уточнили в диппредставительстве.
"К началу мая сотрудники посольства уже посетили десять захоронений советских военнослужащих в Финляндии. Дипломаты возложили к мемориалам цветы и венки, почтили память павших", - рассказали в посольстве.
Памятник советским военнослужащим осквернили на кладбище в Малми-Кивикко - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
В Финляндии участились случаи вандализма на советских мемориалах
Вчера, 18:17
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреФинляндияРоссияХельсинки80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала