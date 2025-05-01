Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: инвесторы приобрели у Москвы 16 помещений в исторических зданиях - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/efimov-2014522723.html
Ефимов: инвесторы приобрели у Москвы 16 помещений в исторических зданиях
Ефимов: инвесторы приобрели у Москвы 16 помещений в исторических зданиях - РИА Новости, 01.05.2025
Ефимов: инвесторы приобрели у Москвы 16 помещений в исторических зданиях
Инвесторы в первом квартале 2025 года инвесторы приобрели у Москвы на торгах 16 помещений общей площадью более 4,6 тысячи квадратных метров в зданиях, имеющих... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T14:06:00+03:00
2025-05-01T14:06:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013293207_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c63bc0b1bc095054f9889246031d8c5.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Инвесторы в первом квартале 2025 года инвесторы приобрели у Москвы на торгах 16 помещений общей площадью более 4,6 тысячи квадратных метров в зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В первом квартале этого года город реализовал по итогам торгов 16 объектов площадью более 4,6 тысячи квадратных метров, расположенных в исторических зданиях. Предприниматели должны использовать эту недвижимость в соответствии с охранным обязательством, что позволит сохранить объекты культурного наследия и одновременно приспособить их под современное использование. В свою очередь бизнес получил возможность для открытия точек продаж и предоставления услуг в инвестиционно привлекательных районах столицы", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Предприниматели стали владельцами недвижимости в исторических зданиях в пяти районах города. Пятую часть помещений приобрели представители малого и среднего бизнеса.По словам главы столичного департамента горимущества Екатерины Соловьевой, в центре Москвы инвесторы в январе-марте выкупили девять помещений – всего более 1,6 тысячи квадратных метров, еще четыре (почти 740 квадратных метров) – в Южном округе, по одному – в Юго-Восточном, Западном и Северо-Восточном округах.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в российской столице в настоящее время ведется реставрация почти 500 объектов культурного наследия.
https://ria.ru/20250430/efimov-2014318584.html
https://ria.ru/20250430/efimov-2014230257.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013293207_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b97423b539d2973921d3c35c3cff6a00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: инвесторы приобрели у Москвы 16 помещений в исторических зданиях

Ефимов: инвесторы за квартал купили у Москвы 16 помещений в исторических зданиях

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Инвесторы в первом квартале 2025 года инвесторы приобрели у Москвы на торгах 16 помещений общей площадью более 4,6 тысячи квадратных метров в зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В первом квартале этого года город реализовал по итогам торгов 16 объектов площадью более 4,6 тысячи квадратных метров, расположенных в исторических зданиях. Предприниматели должны использовать эту недвижимость в соответствии с охранным обязательством, что позволит сохранить объекты культурного наследия и одновременно приспособить их под современное использование. В свою очередь бизнес получил возможность для открытия точек продаж и предоставления услуг в инвестиционно привлекательных районах столицы", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Ефимов: с начала года по программе реновации переехали более 4 тысяч семей
30 апреля, 14:12
Предприниматели стали владельцами недвижимости в исторических зданиях в пяти районах города. Пятую часть помещений приобрели представители малого и среднего бизнеса.
По словам главы столичного департамента горимущества Екатерины Соловьевой, в центре Москвы инвесторы в январе-марте выкупили девять помещений – всего более 1,6 тысячи квадратных метров, еще четыре (почти 740 квадратных метров) – в Южном округе, по одному – в Юго-Восточном, Западном и Северо-Восточном округах.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в российской столице в настоящее время ведется реставрация почти 500 объектов культурного наследия.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Ефимов: более 11 тыс человек будут работать на стройке метро с 1 по 11 мая
30 апреля, 11:06
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала