https://ria.ru/20250501/efimov-2014522723.html

Ефимов: инвесторы приобрели у Москвы 16 помещений в исторических зданиях

Ефимов: инвесторы приобрели у Москвы 16 помещений в исторических зданиях - РИА Новости, 01.05.2025

Ефимов: инвесторы приобрели у Москвы 16 помещений в исторических зданиях

Инвесторы в первом квартале 2025 года инвесторы приобрели у Москвы на торгах 16 помещений общей площадью более 4,6 тысячи квадратных метров в зданиях, имеющих... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T14:06:00+03:00

2025-05-01T14:06:00+03:00

2025-05-01T14:06:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013293207_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c63bc0b1bc095054f9889246031d8c5.jpg

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Инвесторы в первом квартале 2025 года инвесторы приобрели у Москвы на торгах 16 помещений общей площадью более 4,6 тысячи квадратных метров в зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В первом квартале этого года город реализовал по итогам торгов 16 объектов площадью более 4,6 тысячи квадратных метров, расположенных в исторических зданиях. Предприниматели должны использовать эту недвижимость в соответствии с охранным обязательством, что позволит сохранить объекты культурного наследия и одновременно приспособить их под современное использование. В свою очередь бизнес получил возможность для открытия точек продаж и предоставления услуг в инвестиционно привлекательных районах столицы", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Предприниматели стали владельцами недвижимости в исторических зданиях в пяти районах города. Пятую часть помещений приобрели представители малого и среднего бизнеса.По словам главы столичного департамента горимущества Екатерины Соловьевой, в центре Москвы инвесторы в январе-марте выкупили девять помещений – всего более 1,6 тысячи квадратных метров, еще четыре (почти 740 квадратных метров) – в Южном округе, по одному – в Юго-Восточном, Западном и Северо-Восточном округах.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в российской столице в настоящее время ведется реставрация почти 500 объектов культурного наследия.

https://ria.ru/20250430/efimov-2014318584.html

https://ria.ru/20250430/efimov-2014230257.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы