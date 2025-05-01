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Москвичей предупредили о сохранении дождя до утра пятницы
Москвичей предупредили о сохранении дождя до утра пятницы - РИА Новости, 05.05.2025
Москвичей предупредили о сохранении дождя до утра пятницы
Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о сохранении дождя до утра пятницы. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-01T15:16:00+03:00
2025-05-01T15:16:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о сохранении дождя до утра пятницы. Отмечается, что об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" в соцсетях. "По прогнозам синоптиков, дождь в столице продлится до утра 2 мая… Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
Москвичей предупредили о сохранении дождя до утра пятницы
Городское хозяйство Москвы предупредило о сохранении дождя до утра пятницы