Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о сохранении дождя до утра пятницы - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:16 01.05.2025 (обновлено: 15:17 05.05.2025)
https://ria.ru/20250501/dozhd-2015076451.html
Москвичей предупредили о сохранении дождя до утра пятницы
Москвичей предупредили о сохранении дождя до утра пятницы - РИА Новости, 05.05.2025
Москвичей предупредили о сохранении дождя до утра пятницы
Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о сохранении дождя до утра пятницы. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-01T15:16:00+03:00
2025-05-05T15:17:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964975963_0:215:3071:1942_1920x0_80_0_0_a5ea33e71aa0e8f5e57cb90937326ac5.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о сохранении дождя до утра пятницы. Отмечается, что об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" в соцсетях. "По прогнозам синоптиков, дождь в столице продлится до утра 2 мая… Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20250430/most-2014487171.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964975963_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_34cadc853f7e1d0de1c5bab7e7be7967.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
Москвичей предупредили о сохранении дождя до утра пятницы

Городское хозяйство Москвы предупредило о сохранении дождя до утра пятницы

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДевушка во время дождя в Москве
Девушка во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Девушка во время дождя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о сохранении дождя до утра пятницы.
Отмечается, что об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" в соцсетях.
"По прогнозам синоптиков, дождь в столице продлится до утра 2 мая… Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Живописный мост на северо-западе Москвы оборудовали архитектурно-художественной подсветкой - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Живописный мост на северо-западе Москвы оборудовали подсветкой
30 апреля, 20:16
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала