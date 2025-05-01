https://ria.ru/20250501/blok-2014598681.html

Оппозиционный блок "Победа" проводит майские демонстрации в Молдавии

Оппозиционный блок "Победа" проводит майские демонстрации в Молдавии - РИА Новости, 01.05.2025

Оппозиционный блок "Победа" проводит майские демонстрации в Молдавии

Оппозиционный молдавский блок "Победа" проводит майские демонстрации в трех городах Молдавии – Бельцах, Оргееве, а также в административном центре Гагаузской... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T13:05:00+03:00

2025-05-01T13:05:00+03:00

2025-05-01T18:26:00+03:00

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задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 1 мая - РИА Новости. Оппозиционный молдавский блок "Победа" проводит майские демонстрации в трех городах Молдавии – Бельцах, Оргееве, а также в административном центре Гагаузской автономии – Комрате, к колонам примкнуло околи 20 тысяч человек, участники прикрепили значки в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщили РИА Новости в пресс-службе политформирования. "Блок "Победа" вывел на майские демонстрации около 20 тысяч человек в трех городах - Бельцы, Комрат, Оргеев", - сообщила пресс-служба политсилы. Депутат парламента республики от блока Василий Боля, участвуя в демонстрации в Комрате, заявил журналистам, что, к сожалению, за последние годы в Молдавии накопилось множество проблем. "Мы видим, как тяжело приходится работникам железной дороги, которые с трудом справляются со всеми трудностями. Серьезные проблемы наблюдаются и в сфере образования и в здравоохранении. Более трехсот тысяч наших граждан, которые трудились на благо страны и экономики, были вынуждены покинуть родину и искать работу за границей — все из-за некомпетентной политики центральных властей", - сказал Боля. Участники первомайского марша в Комрате надели значки с надписью "Мы вместе с Гуцул". Так жители Гагаузии выражают свою солидарность главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул, которую поместили под домашний арест. Лидер входящей в блок "Победа" партии "Шанс" Алексей Лунгу сообщил, что на въездах в город Оргеев, а также в село Пересечино, что рядом с Оргеевом, полиция остановила три автобуса с людьми, которые едут отмечать праздник. По словам представителя блока "Победа" Юрия Витнянского, полиция препятствует, чтобы люди добрались до мирного первомайского марша и в Бельцах. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года периодически проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, кишиневские власти не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250501/moldavija-2014533938.html

https://ria.ru/20250430/shor-2014453752.html

https://ria.ru/20250430/kishinev-2014382615.html

https://ria.ru/20250430/primakov-2014336669.html

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в мире, молдавия, евгения гуцул, василий боля, майя санду, гагаузия, задержание главы гагаузии гуцул