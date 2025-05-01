https://ria.ru/20250501/bespilotniki-2014618094.html

В Херсонской области объявили опасность атаки беспилотников

В Херсонской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 01.05.2025

В Херсонской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Херсонской области, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T21:26:00+03:00

2025-05-01T21:26:00+03:00

2025-05-01T21:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Херсонской области, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Сальдо."Опасность по БПЛА Херсонская область", - сообщил он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250425/oshibka-2013316550.html

херсонская область

украина

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Наталья Макарова

херсонская область , владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины