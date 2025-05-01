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В Херсонской области объявили опасность атаки беспилотников
В Херсонской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 01.05.2025
В Херсонской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Херсонской области, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T21:26:00+03:00
2025-05-01T21:26:00+03:00
2025-05-01T21:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Херсонской области, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Сальдо."Опасность по БПЛА Херсонская область", - сообщил он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250425/oshibka-2013316550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Украина, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области объявили опасность атаки беспилотников
Сальдо заявил об объявлении опасности атаки беспилотников в Херсконской области