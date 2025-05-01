https://ria.ru/20250501/ashhabad-2014568490.html

В Ашхабаде прошел военно-патриотический квест "По тропам войны"

В Ашхабаде прошел военно-патриотический квест "По тропам войны" - РИА Новости, 01.05.2025

В Ашхабаде прошел военно-патриотический квест "По тропам войны"

Тематический военно-патриотический квест "По тропам войны" прошел для учащихся 5-6 классов совместной туркмено-российской средней общеобразовательной школы... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T14:21:00+03:00

2025-05-01T14:21:00+03:00

2025-05-01T14:21:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

ашхабад

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АШХАБАД, 1 мая – РИА Новости. Тематический военно-патриотический квест "По тропам войны" прошел для учащихся 5-6 классов совместной туркмено-российской средней общеобразовательной школы имени А.С. Пушкина в Ашхабаде, передает корреспондент РИА Новости. Акция проходила в течение двух дней – в среду и четверг. В общей сложности в ней приняли участие около 200 учеников. "Мероприятие организовано в рамках цикла школьных событий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", – сообщила журналистам заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Елена Тер-Семёнова. На территории учебного заведения были развернуты импровизированные интерактивные локации. Учащиеся, разделенные на отряды под руководством командиров и знаменосцев, последовательно прошли несколько тематических этапов. В "Штабе командующего" школьники ознакомились с ролью шифровальщиков в годы войны и приняли участие в расшифровке секретного донесения. Локация "Медсанчасть" была посвящена работе военных медиков и обучению навыкам оказания первой помощи с использованием подручных средств. На этапе "Поле боя" участники квеста преодолевали препятствия и осваивали навыки "разминирования" опасных объектов. Школьники также исполнили песню "Катюша" и разучили танцы военных лет на импровизированном "Привале". Завершилось мероприятие на "Полевой кухне", где ребятам предложили гречневую кашу с тушенкой, приготовленную на костре. Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

https://ria.ru/20250419/pobeda-2012266538.html

https://ria.ru/20250501/tashkent-2014568234.html

https://ria.ru/20250418/medali-2012201188.html

ашхабад

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

80-летие победы в великой отечественной войне, ашхабад