https://ria.ru/20250501/ashhabad-2014568490.html
В Ашхабаде прошел военно-патриотический квест "По тропам войны"
В Ашхабаде прошел военно-патриотический квест "По тропам войны" - РИА Новости, 01.05.2025
В Ашхабаде прошел военно-патриотический квест "По тропам войны"
Тематический военно-патриотический квест "По тропам войны" прошел для учащихся 5-6 классов совместной туркмено-российской средней общеобразовательной школы... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T14:21:00+03:00
2025-05-01T14:21:00+03:00
2025-05-01T14:21:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
ашхабад
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АШХАБАД, 1 мая – РИА Новости. Тематический военно-патриотический квест "По тропам войны" прошел для учащихся 5-6 классов совместной туркмено-российской средней общеобразовательной школы имени А.С. Пушкина в Ашхабаде, передает корреспондент РИА Новости. Акция проходила в течение двух дней – в среду и четверг. В общей сложности в ней приняли участие около 200 учеников. "Мероприятие организовано в рамках цикла школьных событий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", – сообщила журналистам заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Елена Тер-Семёнова. На территории учебного заведения были развернуты импровизированные интерактивные локации. Учащиеся, разделенные на отряды под руководством командиров и знаменосцев, последовательно прошли несколько тематических этапов. В "Штабе командующего" школьники ознакомились с ролью шифровальщиков в годы войны и приняли участие в расшифровке секретного донесения. Локация "Медсанчасть" была посвящена работе военных медиков и обучению навыкам оказания первой помощи с использованием подручных средств. На этапе "Поле боя" участники квеста преодолевали препятствия и осваивали навыки "разминирования" опасных объектов. Школьники также исполнили песню "Катюша" и разучили танцы военных лет на импровизированном "Привале". Завершилось мероприятие на "Полевой кухне", где ребятам предложили гречневую кашу с тушенкой, приготовленную на костре. Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.
https://ria.ru/20250419/pobeda-2012266538.html
https://ria.ru/20250501/tashkent-2014568234.html
https://ria.ru/20250418/medali-2012201188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
80-летие победы в великой отечественной войне, ашхабад
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ашхабад
В Ашхабаде прошел военно-патриотический квест "По тропам войны"
В школе в Ашхабаде провели квест "По тропам войны" к 80-летию Дня Победы
АШХАБАД, 1 мая – РИА Новости. Тематический военно-патриотический квест "По тропам войны" прошел для учащихся 5-6 классов совместной туркмено-российской средней общеобразовательной школы имени А.С. Пушкина в Ашхабаде, передает корреспондент РИА Новости.
Акция проходила в течение двух дней – в среду и четверг. В общей сложности в ней приняли участие около 200 учеников.
"Мероприятие организовано в рамках цикла школьных событий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", – сообщила журналистам заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Елена Тер-Семёнова.
На территории учебного заведения были развернуты импровизированные интерактивные локации. Учащиеся, разделенные на отряды под руководством командиров и знаменосцев, последовательно прошли несколько тематических этапов.
В "Штабе командующего" школьники ознакомились с ролью шифровальщиков в годы войны и приняли участие в расшифровке секретного донесения. Локация "Медсанчасть" была посвящена работе военных медиков и обучению навыкам оказания первой помощи с использованием подручных средств.
На этапе "Поле боя" участники квеста преодолевали препятствия и осваивали навыки "разминирования" опасных объектов. Школьники также исполнили песню "Катюша" и разучили танцы военных лет на импровизированном "Привале". Завершилось мероприятие на "Полевой кухне", где ребятам предложили гречневую кашу с тушенкой, приготовленную на костре.
Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.