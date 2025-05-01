https://ria.ru/20250501/aleshki-2014565764.html

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на рынок в Алешках

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на рынок в Алешках - РИА Новости, 01.05.2025

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на рынок в Алешках

Уголовное дело по статье о теракте возбуждено после атаки ВСУ на рынок в городе Алешки Херсонской области, где погибли люди, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T13:37:00+03:00

2025-05-01T13:37:00+03:00

2025-05-01T13:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/01/2014558454_0:0:1269:713_1920x0_80_0_0_e169dbe3ba6707ba308c377fcf4ec369.jpg

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Уголовное дело по статье о теракте возбуждено после атаки ВСУ на рынок в городе Алешки Херсонской области, где погибли люди, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали в четверг рынок в Алешках Херсонской области, по предварительным данным, погибли не менее семи человек, более 20 ранены."Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (террористический акт), по факту атаки вооруженных сил Украины на Херсонскую область", - сообщила Петренко в Telegram-канале.Уточняется, что по уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица из числа представителей украинских вооруженных формирований, причастные к совершению этого преступления.

https://ria.ru/20250430/ataka-2014512769.html

https://ria.ru/20250501/obstrely-2014561345.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия