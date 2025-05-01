https://ria.ru/20250501/aleshki-2014565764.html
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на рынок в Алешках
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на рынок в Алешках - РИА Новости, 01.05.2025
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на рынок в Алешках
Уголовное дело по статье о теракте возбуждено после атаки ВСУ на рынок в городе Алешки Херсонской области, где погибли люди, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T13:37:00+03:00
2025-05-01T13:37:00+03:00
2025-05-01T13:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Уголовное дело по статье о теракте возбуждено после атаки ВСУ на рынок в городе Алешки Херсонской области, где погибли люди, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали в четверг рынок в Алешках Херсонской области, по предварительным данным, погибли не менее семи человек, более 20 ранены."Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (террористический акт), по факту атаки вооруженных сил Украины на Херсонскую область", - сообщила Петренко в Telegram-канале.Уточняется, что по уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица из числа представителей украинских вооруженных формирований, причастные к совершению этого преступления.
https://ria.ru/20250430/ataka-2014512769.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на рынок в Алешках
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на рынок в Алешках, где погибли люди