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Из Внуково вылетел первый рейс в Абхазию - РИА Новости, 01.05.2025
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14:49 01.05.2025 (обновлено: 15:09 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/abkhaziyu-2014570759.html
Из Внуково вылетел первый рейс в Абхазию
Из Внуково вылетел первый рейс в Абхазию - РИА Новости, 01.05.2025
Из Внуково вылетел первый рейс в Абхазию
Первый рейс вылетел из Москвы в Сухум после 30-летнего перерыва в авиасообщении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2025
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2025-05-01T15:09:00+03:00
абхазия
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Первый рейс вылетел из Москвы в Сухум после 30-летнего перерыва в авиасообщении, передает корреспондент РИА Новости.С сегодняшнего дня возобновилось прямое регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией. Первый рейс из аэропорта Внуково выполняет авиакомпания "ЮВТ Аэро".Кроме того, в Сухум будут летать авиакомпании Ifly из Москвы и "НордСтар" — из столицы и Красноярска.Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Его построили в 60-е годы прошлого века, но из-за грузино-абхазской войны воздушная гавань перестала принимать самолеты в 1993-м. В советское время аэропорт в высокий сезон мог принимать до пяти тысяч пассажиров в сутки.Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт. Так, в октябре 2023-го оно заключило соглашение о реконструкции с российской компанией "Инфраструктурное развитие". Седьмого февраля этого года воздушная гавань приняла первый тестовый рейс из Москвы.
https://ria.ru/20250501/abkhaziya-2014153685.html
https://ria.ru/20250424/abhazija-2013097297.html
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60
353
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Посадка на первый рейс в Абхазию после 30-летнего перерыва в авиасообщении
Первый после 30-летнего перерыва в авиасообщении рейс в Абхазию вылетел из московского "Внуково", передает корреспондент РИА Новости
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абхазия, внуково (аэропорт)
Абхазия, Внуково (аэропорт)
Из Внуково вылетел первый рейс в Абхазию

Из Внуково вылетел первый после 30-летнего перерыва рейс в Абхазию

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Первый рейс вылетел из Москвы в Сухум после 30-летнего перерыва в авиасообщении, передает корреспондент РИА Новости.
С сегодняшнего дня возобновилось прямое регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией. Первый рейс из аэропорта Внуково выполняет авиакомпания "ЮВТ Аэро".
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Кроме того, в Сухум будут летать авиакомпании Ifly из Москвы и "НордСтар" — из столицы и Красноярска.
Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Его построили в 60-е годы прошлого века, но из-за грузино-абхазской войны воздушная гавань перестала принимать самолеты в 1993-м. В советское время аэропорт в высокий сезон мог принимать до пяти тысяч пассажиров в сутки.
Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт. Так, в октябре 2023-го оно заключило соглашение о реконструкции с российской компанией "Инфраструктурное развитие". Седьмого февраля этого года воздушная гавань приняла первый тестовый рейс из Москвы.
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АбхазияВнуково (аэропорт)
 
 
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