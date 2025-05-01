https://ria.ru/20250501/abkhaziya-2014623089.html

Жители Абхазии рассказали, что рады прямому авиасообщению с Россией

Жители Абхазии рассказали, что рады прямому авиасообщению с Россией - РИА Новости, 01.05.2025

Жители Абхазии рассказали, что рады прямому авиасообщению с Россией

Туристы и жители Абхазии рассказали корреспонденту РИА Новости, что рады возобновлению прямого авиасообщения между Россией и Абхазией, это историческое,... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T22:51:00+03:00

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2025-05-01T22:51:00+03:00

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СУХУМ, 1 мая - РИА Новости. Туристы и жители Абхазии рассказали корреспонденту РИА Новости, что рады возобновлению прямого авиасообщения между Россией и Абхазией, это историческое, значимое событие для туризма, теперь поездки станут удобнее. Первый после 30-летнего перерыва рейс из Москвы приземлился в четверг в Сухуме. Его осуществила авиакомпания "ЮВТ Аэро". "Это первый рейс исторического маршрута, который соединит регулярным сообщением две столицы - Москву и Сухум", - с таких слов пилот начал обращение к пассажирам перед взлетом. "Открыли уже аэропорт, и вот мы, наконец-то, летим. Это историческое событие, мы не могли оставить его без внимания. И мы взяли свою гитару, чтобы музыку создать во время полета. Мы будем петь песни, которые все знают", - рассказал один из пассажиров. "Рейс долгожданный, потому что раньше приходилось добираться через Сочи, не очень удобно, переходить границу, и так далее. Конечно, время тратится, а сейчас очень здорово, что можно прилететь и через 20 минут быть уже с родными… Они очень рады, они все приедут меня встречать. Действительно, тоже ждали, когда, наконец, откроют аэропорт", - рассказала жительница Абхазии Виолетта. Другая жительница республики сказала, что всем туристам желает "удачи этим летом ухватить" билеты. "Это достаточно значимое событие для турпотока, потому что люди зачастую остаются либо в Гагре, либо в поселках ближе к границе, чтобы было проще уезжать и ездить туда", - отметила собеседница. Также 1 мая начал курсировать новый пассажирский поезд из России в Абхазию под названием "Диоскурия", он будет ходить ежедневно между Имеретинским курортом и Сухумом. Между странами до этого ходили пассажирские поезда, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Сочи. До 1 мая туристы могли добраться из России в Абхазию и другими способами: долететь до аэропорта в Сочи и оттуда - уже на машине или автобусе. Также в Абхазию из Сочи можно уехать на маршрутке, такси, электричке или катамаране. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил в четверг, что многие российские регионы рассматривают возможность отправки авиарейсов в Абхазию. Он отметил, что в ходе встречи с президентом Абхазии Бадрой Гунбой обсуждался вопрос увеличения туристического потока в Восточную Абхазию.

https://ria.ru/20250501/sukhum-2014614866.html

https://ria.ru/20250501/abkhaziya-2014613718.html

https://ria.ru/20250501/kirienko-2014615388.html

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абхазия, россия, сочи, сергей кириенко, бадра гунба, в мире