Жители Абхазии рассказали, что рады прямому авиасообщению с Россией
Жители Абхазии и туристы рассказали, что рады прямому авиасообщению с Россией
Гагра, вид на дворец принца Ольденбургского. Архивное фото
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СУХУМ, 1 мая - РИА Новости. Туристы и жители Абхазии рассказали корреспонденту РИА Новости, что рады возобновлению прямого авиасообщения между Россией и Абхазией, это историческое, значимое событие для туризма, теперь поездки станут удобнее.
"Это первый рейс исторического маршрута, который соединит регулярным сообщением две столицы - Москву и Сухум", - с таких слов пилот начал обращение к пассажирам перед взлетом.
"Открыли уже аэропорт, и вот мы, наконец-то, летим. Это историческое событие, мы не могли оставить его без внимания. И мы взяли свою гитару, чтобы музыку создать во время полета. Мы будем петь песни, которые все знают", - рассказал один из пассажиров.
"Рейс долгожданный, потому что раньше приходилось добираться через Сочи, не очень удобно, переходить границу, и так далее. Конечно, время тратится, а сейчас очень здорово, что можно прилететь и через 20 минут быть уже с родными… Они очень рады, они все приедут меня встречать. Действительно, тоже ждали, когда, наконец, откроют аэропорт", - рассказала жительница Абхазии Виолетта.
Другая жительница республики сказала, что всем туристам желает "удачи этим летом ухватить" билеты. "Это достаточно значимое событие для турпотока, потому что люди зачастую остаются либо в Гагре, либо в поселках ближе к границе, чтобы было проще уезжать и ездить туда", - отметила собеседница.
Также 1 мая начал курсировать новый пассажирский поезд из России в Абхазию под названием "Диоскурия", он будет ходить ежедневно между Имеретинским курортом и Сухумом. Между странами до этого ходили пассажирские поезда, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Сочи. До 1 мая туристы могли добраться из России в Абхазию и другими способами: долететь до аэропорта в Сочи и оттуда - уже на машине или автобусе. Также в Абхазию из Сочи можно уехать на маршрутке, такси, электричке или катамаране.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил в четверг, что многие российские регионы рассматривают возможность отправки авиарейсов в Абхазию. Он отметил, что в ходе встречи с президентом Абхазии Бадрой Гунбой обсуждался вопрос увеличения туристического потока в Восточную Абхазию.