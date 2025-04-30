Захарова сравнила угрозы ЕК Вучичу с методами мафии
Захарова сравнила угрозы ЕК Вучичу с методами мафии и преступников
Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила действия Еврокомиссии, пригрозившей ранее президенту Сербии Александру Вучичу "последствиями" за посещение Парада Победы в Москве 9 мая, с методами, которые используют мафия и преступники.
Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье сообщил в среду, что европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос в ходе визита в Сербию пригрозила, что участие президента страны Александра Вучича в праздновании 9 мая в Москве будет иметь последствия для переговоров по вступлению в Евросоюз.
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"В Еврокомиссии отказались от демократии? Если уважают демократию как принцип, так должны уважать и результаты демократического, народного волеизъявления. А не прибегать к тем методам, которые сама же Еврокомиссия отвергает - к диктатуре", - написала она в своем Telegram-канале.
"Что это за "чёрные метки", которые Запад раздает в виде неких предупреждений? Так действовали пираты, так действует мафия, так действуют шантажисты и преступники, так действуют террористические ячейки. Хороша же "Европейская комиссия", которая взяла на вооружение бандитские методы ведения дел. Если они так по-хамски относят к потенциальным членам, что же будет, когда государство полностью подчиниться воле этих еврохулиганов?" - подчеркнула Захарова.
Ранее в ЕС предостерегли лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал российскому лидеру Владимиру Путину приехать в Москву на День Победы над фашизмом и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьер Словакии Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на Парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.
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