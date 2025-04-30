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Захарова сравнила угрозы ЕК Вучичу с методами мафии - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:14 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/zaharova-2014428369.html
Захарова сравнила угрозы ЕК Вучичу с методами мафии
Захарова сравнила угрозы ЕК Вучичу с методами мафии - РИА Новости, 30.04.2025
Захарова сравнила угрозы ЕК Вучичу с методами мафии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила действия Еврокомиссии, пригрозившей ранее президенту Сербии Александру Вучичу "последствиями" за... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T17:14:00+03:00
2025-04-30T17:14:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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александр вучич
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила действия Еврокомиссии, пригрозившей ранее президенту Сербии Александру Вучичу "последствиями" за посещение Парада Победы в Москве 9 мая, с методами, которые используют мафия и преступники. Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье сообщил в среду, что европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос в ходе визита в Сербию пригрозила, что участие президента страны Александра Вучича в праздновании 9 мая в Москве будет иметь последствия для переговоров по вступлению в Евросоюз. "В Еврокомиссии отказались от демократии? Если уважают демократию как принцип, так должны уважать и результаты демократического, народного волеизъявления. А не прибегать к тем методам, которые сама же Еврокомиссия отвергает - к диктатуре", - написала она в своем Telegram-канале. "Что это за "чёрные метки", которые Запад раздает в виде неких предупреждений? Так действовали пираты, так действует мафия, так действуют шантажисты и преступники, так действуют террористические ячейки. Хороша же "Европейская комиссия", которая взяла на вооружение бандитские методы ведения дел. Если они так по-хамски относят к потенциальным членам, что же будет, когда государство полностью подчиниться воле этих еврохулиганов?" - подчеркнула Захарова. Ранее в ЕС предостерегли лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал российскому лидеру Владимиру Путину приехать в Москву на День Победы над фашизмом и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями. В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьер Словакии Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на Парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.
https://ria.ru/20250422/putin-2012815138.html
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в мире, москва, сербия, россия, александр вучич, мария захарова, владимир путин, еврокомиссия, евросоюз, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Москва, Сербия, Россия, Александр Вучич, Мария Захарова, Владимир Путин, Еврокомиссия, Евросоюз, День Победы
Захарова сравнила угрозы ЕК Вучичу с методами мафии

Захарова сравнила угрозы ЕК Вучичу с методами мафии и преступников

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанк Мария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила действия Еврокомиссии, пригрозившей ранее президенту Сербии Александру Вучичу "последствиями" за посещение Парада Победы в Москве 9 мая, с методами, которые используют мафия и преступники.
Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье сообщил в среду, что европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос в ходе визита в Сербию пригрозила, что участие президента страны Александра Вучича в праздновании 9 мая в Москве будет иметь последствия для переговоров по вступлению в Евросоюз.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Путин подтвердил, что Вучича ждут в Москве на День Победы
22 апреля, 18:31
"В Еврокомиссии отказались от демократии? Если уважают демократию как принцип, так должны уважать и результаты демократического, народного волеизъявления. А не прибегать к тем методам, которые сама же Еврокомиссия отвергает - к диктатуре", - написала она в своем Telegram-канале.
"Что это за "чёрные метки", которые Запад раздает в виде неких предупреждений? Так действовали пираты, так действует мафия, так действуют шантажисты и преступники, так действуют террористические ячейки. Хороша же "Европейская комиссия", которая взяла на вооружение бандитские методы ведения дел. Если они так по-хамски относят к потенциальным членам, что же будет, когда государство полностью подчиниться воле этих еврохулиганов?" - подчеркнула Захарова.
Ранее в ЕС предостерегли лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал российскому лидеру Владимиру Путину приехать в Москву на День Победы над фашизмом и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьер Словакии Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на Парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
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6 апреля, 22:31
 
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