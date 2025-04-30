От действий ВСУ в Курской области погибли 288 человек
Хинштейн: за время вторжения ВСУ в Курскую область погибли 288 человек
© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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КУРСК, 30 апр - РИА Новости. По данным Минздрава России, с августа в Курской области действиями ВСУ нанесён ущерб здоровью 791 человека, из них 288 погибло, 430 были доставлены в больницы, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
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"По данным Минздрава России, с августа в Курской области нанесён ущерб здоровью 791 людям, из них 288 человек погибло, 430 были доставлены в больницы. И эти страшные цифры, увы, не исчерпывающие: далеко еще не все тела погибших мирных жителей удалось вывезти с территории приграничья", - сообщил Хинштейн по итогам III Международного антифашистского конгресса.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов.
Двадцать шестого апреля начальник генштаба ВС РФ доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.