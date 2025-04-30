https://ria.ru/20250430/uzbekistan-2014371590.html

Метеооборудование от московской компании будет использоваться в Узбекистане

Метеооборудование от московской компании будет использоваться в Узбекистане - РИА Новости, 30.04.2025

Метеооборудование от московской компании будет использоваться в Узбекистане

Метеооборудование производства московской компании "Минимакс-94" будут использовать в Узбекистане, организация подписала соглашение с Гидрометеорологической... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T15:00:00+03:00

2025-04-30T15:00:00+03:00

2025-04-30T15:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Метеооборудование производства московской компании "Минимакс-94" будут использовать в Узбекистане, организация подписала соглашение с Гидрометеорологической службой при министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Подписание состоялось на стенде правительства Москвы на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия", проходящей в Ташкенте. В пресс-службе отмечают, что соглашение направлено на внедрение передовых решений в сфере автоматизированного метеообеспечения, увеличение устойчивости ключевых отраслей экономики к изменениям в климате и развитие научно-технического партнерства между Москвой и Узбекистаном."Город на системной основе развивает торгово-экономическое сотрудничество с ключевыми партнерами из Центральной Азии, в частности Узбекистаном. Соглашение между московской компанией и национальной метеослужбой Узбекистана – это пример практической кооперации, ориентированной на технологические решения и устойчивое развитие партнерских отношений", – приводит пресс-служба слова министра правительства Москвы, руководителя столичного ДИПП Анатолия Гарбузова.Согласно документу, опытная эксплуатация московской автоматической метеостанции начнется в Узбекистане уже в нынешнем году. Оборудование будет использоваться для мониторинга погодных условий и повышения безопасности на дорогах.Техника контролирует состояние дорожного покрытия, измеряет уровень влажности, а также фиксирует температуру воздуха, скорость и направление ветра, дальность видимости и атмосферные осадки. Данные поступают в специализированное программное обеспечение. В нем они обрабатываются с помощью запатентованных алгоритмов на базе искусственного интеллекта. Система формирует прогнозы с высокой точностью. При этом особенно они востребованы в регионах с резкими перепадами температур и нестабильной погодой, сообщают в пресс-службе.Для продвижения продукции московских предприятий за рубежом в 2019 году был создан центр "Моспром". Одним из наиболее результативных инструментов поддержки, которые он предлагает, стала байерская программа. Благодаря ей у московских компаний есть возможность участвовать в международных отраслевых выставках и деловых миссиях, где организуются встречи форматов B2B и B2G.Также московским экспортерам активно помогает государство. В нацпроект "Международная кооперация и экспорт" входят меры информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках нацпроекта работает цифровая платформа "Мой экспорт", где предпринимателям предоставляют поддержку.

https://ria.ru/20250430/innoprom-2014339972.html

https://ria.ru/20250430/lifty-2014268243.html

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москва, анатолий гарбузов, узбекистан, поддержка бизнеса , ташкент, технологии