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Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 30.04.2025
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12:23 30.04.2025 (обновлено: 12:33 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/tsentr-2014310717.html
Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 30.04.2025
Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение
Группировка "Центр" в течение суток улучшила тактическое положение, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, противник потерял в зоне действия группировки до 525... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:23:00+03:00
2025-04-30T12:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
донецкая народная республика
красноармейск
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Группировка "Центр" в течение суток улучшила тактическое положение, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, противник потерял в зоне действия группировки до 525 военнослужащих и пять боевых бронированных машин, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, механизированной, пехотной бригад ВСУ, бригады спецназначения и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Новоэкономическое, Красноармейск, Ульяновка, Яблоновка, Владимировка и Октябрьское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 525 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, десять автомобилей и семь артиллерийских орудий", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20250430/mo-2014310525.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, донецкая народная республика, красноармейск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение

МО РФ: ВСУ потеряли до 525 военнослужащих в зоне действия бойцов "Центра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Группировка "Центр" в течение суток улучшила тактическое положение, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, противник потерял в зоне действия группировки до 525 военнослужащих и пять боевых бронированных машин, сообщило Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, механизированной, пехотной бригад ВСУ, бригады спецназначения и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Новоэкономическое, Красноармейск, Ульяновка, Яблоновка, Владимировка и Октябрьское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 525 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, десять автомобилей и семь артиллерийских орудий", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
ВС России поразили украинские предприятия ВПК
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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