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Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 30.04.2025
Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение
Группировка "Центр" в течение суток улучшила тактическое положение, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, противник потерял в зоне действия группировки до 525... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:23:00+03:00
2025-04-30T12:23:00+03:00
2025-04-30T12:33:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Группировка "Центр" в течение суток улучшила тактическое положение, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, противник потерял в зоне действия группировки до 525 военнослужащих и пять боевых бронированных машин, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, механизированной, пехотной бригад ВСУ, бригады спецназначения и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Новоэкономическое, Красноармейск, Ульяновка, Яблоновка, Владимировка и Октябрьское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 525 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, десять автомобилей и семь артиллерийских орудий", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение
МО РФ: ВСУ потеряли до 525 военнослужащих в зоне действия бойцов "Центра"