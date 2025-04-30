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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:24 30.04.2025 (обновлено: 03:28 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/trevoga-2014231627.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.04.2025
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T03:24:00+03:00
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специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога была объявлена в Харьковской области в 2.46, а затем распространилась по всей территории страны с 3.21.
https://ria.ru/20250430/obstrel-2014225203.html
украина
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украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины власти объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога была объявлена в Харьковской области в 2.46, а затем распространилась по всей территории страны с 3.21.
Фрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ здания бывшей школы в селе Володарское Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХарьковская область
 
 
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