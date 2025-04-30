https://ria.ru/20250430/trevoga-2014231627.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.04.2025

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T03:24:00+03:00

2025-04-30T03:24:00+03:00

2025-04-30T03:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

харьковская область

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога была объявлена в Харьковской области в 2.46, а затем распространилась по всей территории страны с 3.21.

https://ria.ru/20250430/obstrel-2014225203.html

украина

харьковская область

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украина, харьковская область