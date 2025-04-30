https://ria.ru/20250430/tramp-2014420079.html

Трамп переложил ответственность за проблемы в экономике США на Байдена

Трамп переложил ответственность за проблемы в экономике США на Байдена - РИА Новости, 30.04.2025

Трамп переложил ответственность за проблемы в экономике США на Байдена

Президент США Дональд Трамп переложил ответственность за проблемы в экономике страны на своего предшественника Джо Байдена. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T16:41:00+03:00

2025-04-30T16:41:00+03:00

2025-04-30T16:41:00+03:00

сша

дональд трамп

джо байден

джером пауэлл

федеральная резервная система сша

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014352906_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d72751550a24bd8314bcb9d4366f4d2f.jpg

ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп переложил ответственность за проблемы в экономике страны на своего предшественника Джо Байдена. "Это биржи Байдена, не Трампа. Я вступил в должность 20 января. Пошлины скоро подействуют, и компании начали прибывать в США в рекордных количествах", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, американская экономика будет расти, когда избавится от наследия Байдена. Трамп призвал сограждан быть терпеливыми. Как сообщалось, фондовый рынок США после введения пошлин 2 апреля за два дня потерял 6,6 триллионов долларов, это крупнейший обвал в истории. С момента инаугурации Трампа до введения пошлин он потерял 11 триллионов. Негатив на валютном рынке вызвала критика Трампа в адрес главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. После этого президент заявил, что не собирается менять руководителя ФРС. В январе-марте американская экономика сократилась на 0,3%, это первое снижение ВВП за три года, следует из данных американской статслужбы.

https://ria.ru/20250403/tramp-2009009175.html

https://ria.ru/20250414/tramp-2011196976.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, дональд трамп, джо байден, джером пауэлл, федеральная резервная система сша, экономика