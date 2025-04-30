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Трамп переложил ответственность за проблемы в экономике США на Байдена - РИА Новости, 30.04.2025
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16:41 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/tramp-2014420079.html
Трамп переложил ответственность за проблемы в экономике США на Байдена
Трамп переложил ответственность за проблемы в экономике США на Байдена - РИА Новости, 30.04.2025
Трамп переложил ответственность за проблемы в экономике США на Байдена
Президент США Дональд Трамп переложил ответственность за проблемы в экономике страны на своего предшественника Джо Байдена. РИА Новости, 30.04.2025
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сша
дональд трамп
джо байден
джером пауэлл
федеральная резервная система сша
экономика
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп переложил ответственность за проблемы в экономике страны на своего предшественника Джо Байдена. "Это биржи Байдена, не Трампа. Я вступил в должность 20 января. Пошлины скоро подействуют, и компании начали прибывать в США в рекордных количествах", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, американская экономика будет расти, когда избавится от наследия Байдена. Трамп призвал сограждан быть терпеливыми. Как сообщалось, фондовый рынок США после введения пошлин 2 апреля за два дня потерял 6,6 триллионов долларов, это крупнейший обвал в истории. С момента инаугурации Трампа до введения пошлин он потерял 11 триллионов. Негатив на валютном рынке вызвала критика Трампа в адрес главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. После этого президент заявил, что не собирается менять руководителя ФРС. В январе-марте американская экономика сократилась на 0,3%, это первое снижение ВВП за три года, следует из данных американской статслужбы.
https://ria.ru/20250403/tramp-2009009175.html
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сша, дональд трамп, джо байден, джером пауэлл, федеральная резервная система сша, экономика
США, Дональд Трамп, Джо Байден, Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США, Экономика
Трамп переложил ответственность за проблемы в экономике США на Байдена

Трамп: американская экономика будет расти, когда избавится от наследия Байдена

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп переложил ответственность за проблемы в экономике страны на своего предшественника Джо Байдена.
"Это биржи Байдена, не Трампа. Я вступил в должность 20 января. Пошлины скоро подействуют, и компании начали прибывать в США в рекордных количествах", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Уровень поддержки Трампа снизился до антирекорда
3 апреля, 02:25
По его словам, американская экономика будет расти, когда избавится от наследия Байдена. Трамп призвал сограждан быть терпеливыми.
Как сообщалось, фондовый рынок США после введения пошлин 2 апреля за два дня потерял 6,6 триллионов долларов, это крупнейший обвал в истории. С момента инаугурации Трампа до введения пошлин он потерял 11 триллионов.
Негатив на валютном рынке вызвала критика Трампа в адрес главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. После этого президент заявил, что не собирается менять руководителя ФРС.
В январе-марте американская экономика сократилась на 0,3%, это первое снижение ВВП за три года, следует из данных американской статслужбы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Трамп обвинил Байдена и Зеленского в разжигании конфликта
14 апреля, 17:21
 
СШАДональд ТрампДжо БайденДжером ПауэллФедеральная резервная система СШАЭкономика
 
 
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