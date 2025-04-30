https://ria.ru/20250430/tishkovets-2014240897.html

Тишковец рассказал о погоде в Москве 1 мая

Тишковец рассказал о погоде в Москве 1 мая - РИА Новости, 30.04.2025

Тишковец рассказал о погоде в Москве 1 мая

Дожди высокой интенсивности ожидаются в Москве 1 мая, выпадет более 38% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T07:56:00+03:00

2025-04-30T07:56:00+03:00

2025-04-30T07:56:00+03:00

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Дожди высокой интенсивности ожидаются в Москве 1 мая, выпадет более 38% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Первого мая погода будет нелетная. Если в ночь обойдется без осадков с температурой воздуха в Москве ноль - плюс три, в Подмосковье: минус один - плюс четыре, то с рассветом небо закроют плотные облака, начнутся обложные дожди высокой интенсивности с наибольшим количеством во второй половине дня и особенно вечером. За день выльется 18-23 миллиметров: два ведра дождевой воды на метр площади или более одной трети от месячной нормы, точнее - 38%", - рассказал агентству Тишковец. Синоптик отметил, что утром на севере Подмосковья пройдет дождь с мокрым снегом. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью четыре-девять метров в секунду, порывистый. "Температура воздуха не выше плюс семи - плюс 10, в Подмосковье: плюс шесть - плюс 11. Показания барометров будут падать и составят 740 миллиметров ртутного столба", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20250430/tishkovets-2014240770.html

москва

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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец